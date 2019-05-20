نصائح مُهمِّة لزيادة فُرص الإنجاب وتحقيق حُلم الحمل

يعدّ الإنجاب والأمومة حُلم جميع النساء اللاتي يسعين إلى تحقيقه، وعند تعرض بعضهن لتأخر فرص الإنجاب نجد أن الكثيرات يبدأن في السعي مع الأطباء واتباع العديد من النصائح الطبية لتحقيق حلم الحمل، وخلال هذا التقرير نتعرف عل أبرز النصائح التي تزيد من خصوبة المرأة وتزيد من فرص الإنجاب، وذلك وفقا لموقع "medicalnewstoday".

- هل تعلمين أن زيادة الوزن تقلل فرص الإنجاب وتتسبب في الإصابة بكسل المبيض، ولذا عليك القضاء عليها إذا كنتِ تخططين للإنجاب، لكن يجب دون فقدان الوزن بشكل سريع وكبير وبدون الاهتمام بنوعية الطعام المتناول.

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زيادة الوزن والتخطيط للحمل:

- ممارسة الرياضة يوميًا تسهم في تنشيط هرمونات الجسم لدى النساء، ويزيد من خصوبتها.

- متابعة التبويض عند الطبيب من أهم النصائح التي يجب القيام بها، لأنه يستطيع التعرف على موعد نزول البويضة ومعاد التخصيب الخاص بك.

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- نوعية الطعام تلعب دورا كبيرا في زيادة الخصوبة لدي النساء، وعليك الاهتمام بنوعية الطعام الزنك، والحديد، وحمض الفوليك وفيتامين "سي ود".

- التقليل من تناول المشروبات الغنية بالكافيين تسهم في زيادة فرص الإنجاب، والخصوبة.

- إذا كنتِ مدخنة فعليكِ التخلص من هذه العادة المضرة لأنها تقلل من الخصوبة في جسم النساء.

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