شكرا لقرائتكم خبر عن اسباب جفاف الفم وتقرح الشفاتين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - جفاف الفم مشكلة يصاب بها الكثيرون وتحدث نتيجة عدم قدرة الجسم على إفراز وإنتاج الغدد اللعابية بشكل كافٍ وهي الغدد المسئولة عن حفاظ الفم على الرطوبة المطلوبة، أو التي يحتاجها.

عند إنتاج الغدد اللعابية الإفرازات الخاصة بترطيب الفم تزيد من الحفاظ علي الأسنان من التسوس، والتخلص من البكتريا والقضاء على جزئيات الطعام.



اسباب جفاف الفم

اسباب جفاف الفم

ووفقا لما نشره موقع "healthline" الطبي، عن مشكلة جفاف الفم، أوضح أن هناك العديد من الأسباب المؤدية لتعرض الفم للجفاف، ومنها التالي:

- نجد أن كبار السن يعانون من مشكلة جفاف الفم، وهذا الأمر نتيجة لتناول بعض الأدوية التي من أعرضها الجانبية حدوث جفاف بالفم، ومنها الأدوية الخاصة بالاكتئاب وارتفاع ضغط الدم وادوية الكلي والقلب وأيضًا تعمل أدوية وعلاجات السرطان دور كبير في الإصابة بجفاف الفم.

-الخضوع للعلاج الكيماوي يتسبب في جفاف الفم.

-الأشخاص المصابون بمرض السكر يعانون من الجفاف الشديد في الفم، ويرغبون دائمًا في ترطيب الفم.



اعراض جفاف الفم

-هناك بعض الأسباب المؤدية للإصابة بجفاف الفم، ومنها الإصابة بمرض الزهايمر، والإيدز.

-يزيد الشخير أثناء النوم من الإصابة بجفاف الفم.

-يواجه الأشخاص الذين يتنفسون من الفم بجفافه بشكل كبير.

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-الإصابة بتلف الأعصاب يزيد من جفاف الفم بشكل كبير.

- المدخنون يعانون بشكل كبير من جفاف الفم.

أعراض جفاف الفم

هناك العديد من الأعراض التي تعد علامة واضحة للإصابة بجفاف الفم، الناتج عن عدم إنتاج الغدد اللعابية ما يكفى من اللعاب، ومنها التالي:

-إصابة الفم برائحة كريهة.

- يواجه هذا الشخص بعض المشاكل أثناء مضغ الطعام.

-التعرض للإصابة بجفاف في الحلق.

-الإصابة ببحة في الصوت.

-التعرض للإصابة بجفاف اللسان والحلق .

-يصاب الشخص المصاب بجفاف الفم بتغيير حسة التذوق لديه.