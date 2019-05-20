تعرف على أسباب الحكة فى المناطق الحساسة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

هناك العديد من أسباب الحكة فى المناطق الحساسة، ولكن ليس من المستحسن استخدام الكريمات دون وصفة طبية دون التشخيص الطبي المناسب.

ووفقاً للموقع الطبى الأمريكي “healthxchange” قال الدكتور "بانغ شيو مينغ"، كبير الاستشاريين بقسم الأمراض الجلدية في مستشفى سنغافورة، إنه من المحرج أن المريض يشارك المخاوف بشأن هذه الحكة غير المريحة، ولكن في كثير من الأحيان، يمكن علاج سبب حكة المناطق الحساسة بسهولة.



حكة مناطق الحساسة أسباب الحكة فى المناطق الحساسة أسباب الحكة فى المناطق الحساسة تتأثر منطقة العانة، والقضيب وكيس الخصية بالطفح الجلدى، لأنها مكان مغلق دائماً وغنى بالشعر والعرق الكثيف. أنواع الحكة التي تؤثر على المناطق الحساسة عند الرجل أنواع الحكة التي تؤثر على المناطق الحساسة عند الرجل الأكزيما: هذه حالة جلدية مزمنة تتميز بالحكة والتهاب واحمرار وتورم في الجلد، في حين لا يوجد علاج للأكزيما، فإنه يمكن السيطرة عليها.

أنواع الحكة التي يمكن أن تؤثر على الفخذ:

1- "السعفة"

(نوع من العدوى الفطرية تسمى أيضا حكة جوك): وهى طفح جلدى في عصب الفخذ الذي يؤثر في الغالب على الرجال، وعادة ما يرتبط مع التعرق والملابس الضيقة.

2- داء المبيضات

(عدوى الخميرة - نوع من العدوى الفطرية): "كل من الرجال والنساء يمكن أن يصابوا بها.

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3-الصدفية:

تتميز الصدفية باضطراب الجلد المزمن من خلال مناطق مرتفعة من الجلد الأحمر، والسميك.

4- لا تخدش! نصائح للتعامل مع حكة المنطقة الحساسة عند الرجال

بدلا من خدش المنطقة المصابة (وانتشار العدوى فى أماكن أخرى)، من المهم أن نرى الطبيب للحصول على التشخيص الصحيح والعلاج المناسب.



الصدفية

نصائح لوقف الحكة:

• غسل الفخذ يوميا، وتجفيف المنطقة بدقة:

هذا هو على الارجح أهم خطوة يمكنك أن تأخذها للحفاظ على الفخذ صحي.

• تغيير الملابس الداخلية يوميا:

ارتداء الملابس الداخلية غير المغسولة، قد يضاعف الفطريات داخل طبقات الجلد، وهذا يمكن أن يسبب أيضا عدوى فطرية.

• استخدام منشفة الخاصة بك في صالة الألعاب الرياضية:

تأكد من اختيار منشفة جديدة بعد ممارسة الرياضة لتجنب العدوى الفطرية.

• استخدام الصابون الخالى من العطر:

الحكة الخاص بك يمكن أن تكون مجرد رد فعل من بعض الصابون، لذلك يجب استخدام صابون طبى خالى من العطر.