شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن القهوة.. هل تقاوم النعاس؟ العلم يجيب والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 2 دقيقتين - 1:12 صباحًا, 20 مايو 2019 م المناطق - الرياض فنّد باحثو جامعة بريستول البريطانية مقولة «القهوة تحارب النعاس»، مؤكدين أن التأثير المحفز الذي تشتهر به مادة «الكافيين» الموجودة بالقهوة، قد يكون مجرد خدعة. وفق صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، ولفت الباحثون إلى أن نشاط البعض بعد تناول القهوة يعود للآثار الناتجة عن انسحاب الكافيين من الجسم ليلا. مستدركين: قد يكون البعض في حال أفضل دون قهوة الصباح، إذ يختفي الشعور بالقلق ويتجنبون ارتفاع ضغط الدم.

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