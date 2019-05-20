أبرزها الإصابة بسرطان الجلد.. إليكِ مخاطر "المناكير الجل"!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - من بين مختلف أنواع طلاء الأظافر، تعتمد الكثيرات المناكير الجل، ورغم أن هذا النوع شائع للغاية، إلا أنه يرتبط بالعديد من المخاطر، بينها العدوى وشيخوخة البشرة، وأخطرها سرطان الجلد.

فقد سلط خبراء الضوء على العلاقة بين المناكير الجل وسرطان الجلد، حيث أشار طبيب الجلدية الأمريكي "كريس أديجون" إلى أن خطر هذا النوع من المناكير يكمن في اعتماده على مصابيح "ليد" LED تصدر أشعة فوق بنفسجية UVA.

ومن خلال صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أوضح الخبراء أنه في حين أن أشعة UVB ترتبط بحروق الشمس، إلا أن أشعة UVA هي النوع المسؤول عن شيخوخة وتلف البشرة، بالإضافة إلى السرطان.

ورغم أن الخبراء لا يزالون يدرسون الخطر المرتبط بالجل المستخدم، إلا أنهم قلقون أكثر بشأن كيفية استخدامه ومعالجته من صالون إلى آخر، خاصة فيما يتعلق بالأشعة فوق البنفسجية UVA الصادرة من إضاءة الـ"ليد" التي يعتمد عليها مناكير الجل، حيث يتم التعرض إليها لفترة طويلة دون حذر.

Advertisements

وبالإضافة إلى ذلك، أشار الخبراء إلى أن هناك عوامل أخرى تزيد خطر تعرض السيدات لسرطان الجلد نتيجة مناكير الجل، بما في ذلك، التاريخ الوراثي والإصابة بالتصبغ.

وأوضح الخبراء أيضًا أن بعض أنواع العلاج الكيميائي أو المضادات الحيوية، تزيد خطر التأثر بضرر أشعة UVA.

وفيما يتعلق بالحماية أثناء اعتماد المناكير الجل، يوصي الخبراء بارتداء قفازات ذات فتحات عند الأظافر أو وشاح مثلًا لتغطية اليدين، ولا ينصح بالاعتماد فقط على تطبيق كريم واق من الشمس، حيث يستغرق وقتًا طويلًا حتى يبدأ مفعوله، كما أن ما يتطلبه مناكير الجل من مراحل، يؤدي إلى مسح كريم الحماية من الشمس فيصبح دون جدوى.