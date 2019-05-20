شكرا لقرائتكم خبر عن ممنوع اللمس أو الاقتراب.. القروح المصاحبة لنزلات البرد معدية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توابع الإصابة بنزلات البرد قد تأخذ وقتا طويلا للتخلص منها ولكن المشكلة الأكبر تأثيرها على شكل الوجه فقروح البرد دائما ما تأتى كتابع للإصابة بالمرض وهى بثور حمراء مملوءة بالسوائل تتشكل بالقرب من الفم أو في مناطق أخرى من الوجه وتتسبب فى آلام شديدة وحكة، وفقا لما ذكره موقع "healthline"

أماكن ظهور القروح المصاحبة للبرد

-بالقرب من الفم

-تظهرعلى الأصابع

-داخل الأنف

-داخل الفم

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أسباب الإصابة بقروح البرد

فيروس شائع يسمى الهربس البسيط هو السبب وراء الإصابة بقروح البرد، وتتمثل خطورته فى أنه معدٍ ينتقل من شخص لآخر عن طريق الاتصال الوثيق، مثل التقبيل، ولا يوجد علاج للقروح المصاحبة لنزلات البرد ويمكن استخدام بعض الأدوية لتقليل الآلم فقط.

قروح البرد معدية

القروح المصاحبة لنزلات البرد المرئية معدية، لكنها قد تنتشر حتى عندما لا يمكن رؤيتها، فيمكن أن تنتقل العدوى بفيروس الهربس البسيط عن طريق الاتصال مع الأفراد المصابين قد يحدث هذا من خلال التقبيل أو مشاركة مستحضرات التجميل أو مشاركة الطعام.

ومجرد الإصابة بفيروس الهربس البسيط، لا يمكن علاجه ولكن يمكن إدارته، بمجرد أن تلتئم القروح، يظل الفيروس كامنا في الجسم ما يعنى أن القروح الجديدة يمكن أن تظهر في أي وقت عندما يتفاعل الفيروس ويكون الأمر خطيرًا لدى الأشخاص المصابين بالفيروس والذين يعانون من ضعف جهاز المناعة.

أعراض الالتهاب بقرح البرد

تبدأ الأعراض بإحساس بالوخز أو الاحتراق على الشفتين ،وبمجرد تشكيل القرحة ، تظهر نفطة حمراء مرتفعة وممتلئة بالسوائل مؤلمة