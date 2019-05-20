شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يؤثر القلق على رائحة الجسم؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - القلق من الأمراض النفسية الشائعة التى تؤثر على كل شىء فى صحة الجسم، وحتى الرائحة، فقد يسبب القلق رائحة كريهة للجسم، من خلال هذا التقرير نتعرف على تأثير القلق على رائحة جسمك، بحسب ما ذكر موقعstep to health.



القلق

للسيطرة على القلق يجب أن تنتبه للأعراض المصاحبة له وتشمل: عدم انتظام دقات القلب، التعرق، زيادة درجة حرارة الجسم، صعوبة النوم، آلام المعدة وغيرها.

وهناك علاقة واضحة بين العرق والقلق، فعندما تشعر بالقلق، يزداد معدل ضربات القلب في الجسم، وتصاب بصعوبة التنفس، ويصبح جسمك فى حالة تأهب في تلك اللحظة.

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عندما تبدأ الغدد الكظرية في إفراز الأدرينالين والإيبينيفرين والكورتيزول، هذا الأخير هو المعروف باسم هرمون التوتر. هذا يعني أنك في نهاية المطاف ويحدث التعرق.

ومع ذلك، ليس هذا هو نفس العرق الذي ينتجه جسمك عند ممارسة الرياضة، يتكون هذا النوع من العرق المرتبط بالقلق من 80٪ من الماء و20٪ من البروتين والدهون.

هذه المادة معروفة أيضًا بتلامسها بسهولة مع بكتيريا الجلد، ما يجعلك تتعرق أكثر، وعلى الرغم من أن التعرق أمر طبيعي، إلا أنه يجعل الجميع يشعرون بعدم الارتياح.