شكرا لقرائتكم خبر عن الكحة علامة لهذه الأمراض.. اعرفها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - السعال أو الكحة من أكثر الأشياء المزعجة التى يمكن أن تبقيك مستيقظًا في الليل، ولكن ماذا لو كانت الكحة تدل على وجود حالة طبية أكثر خطورة.. هذا ما سنتعرف عليه فى السطور التالية.

ذكر موقع "Health 24" أن السعال هو استجابة طبيعية من قبل الجسم للتخلص من المهيجات في الشعب الهوائية، هناك العديد من الأشياء التي قد تسبب السعال - من نزلات البرد والأنفلونزا، إلى الحساسية وغيرها من الأمراض التنفسية، والسعال يمكن أن يستمر من أيام إلى أشهر.



اسباب الكحة والسعال

يمكن أن يكون السعال خطيرًا خاصة إذا ارتبط ببعض الحالات التي تحتاج فيها إلى زيارة الطبيب في أسرع وقت ممكن:

1- سعال الدم

السعال الدموي هو علامة على حدوث شيء خطير، يمكن أن يشير أي شيء من العدوى والسرطانات إلى مشكلة في الأوعية الدموية في الرئتين.

حالات مثل سرطان الرئة، والسل، وفشل القلب الاحتقاني، والإصابة الداخلية للرئتين أو الانسداد الرئوي (تجلط الدم في رئتيك) يمكن أن تسبب سعال الدم، لذا يجب عليك الذهاب للطبيب عند سعال الدم.

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2- التعرق الليلي

عندما تواجه التعرق الزائد في الليل إلى جانب السعال، فقد يشير ذلك إلى مرض السل الرئوي، والسل هو مرض ينتقل عن طريق الهواء ويمكن أن ينتشر عندما تتنقل ناقلات السعال في البكتيريا المحمولة بالهواء، قد تعاني أيضًا من فقدان الوزن غير المبرر والتعب المستمر.



الكحة

3-المخاط السميك أو البلغم

عندما تسعل البلغم الرقيق الزهري بالفقاعات، فقد يشير ذلك إلى وجود سائل زائد في رئتيك (الوذمة الرئوية)، ما يتطلب عناية طبية عاجلة.

عند سعال المخاط أو البلغم السميك للغاية، يمكن أن يكون إما علامة على التهاب الشعب الهوائية، أو مرض الانسداد الرئوي المزمن. يمكن أن يكون المخاط الأخضر أو ​​الأصفر أحد أعراض الإصابة مثل التهاب الجيوب الأنفية أو الالتهاب الرئوي.

4- الصفير وعدم القدرة على التنفس

إذا كنت تعاني دائمًا من ضيق في التنفس عند السعال، فقد تكون تعاني من الربو، أنت أيضًا سوف تنتج صوت الصفير، يسبب التهاب الشعب الهوائية تورم وتهيج الشعب الهوائية في الرئتين، ما يجعل التنفس صعبًا للغاية.