شكرا لقرائتكم خبر عن ليه البنات بتحب الرجل فوق الأربعين.. مرض نفسى اعرف أسبابه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تغرم الكثير من الفتيات في سن العشرينيات بحب الرجل في سن الأربعين، وترغب في الزواج منه، مؤكدة أن الأمان والسند معه هو فقط، فعند النظر حولنا نجد أن الكثير من الفتيات مررن ببعض الظروف النفسية المسببة لرغبتهن بالحب والزواج من رجل يكبرهن بكثير، وخلال هذا التقرير سنتعرف على السبب وراء هذا الأمر الذى يعد أحد الأمراض النفسية، وفقًا لموقع "psychologytoday".

نجد أن الكثير من الفتيات اللاتي يغرمن بالرجل الأربعيني ويعانين من بعض المشاكل النفسية، وهي السبب وراء الرغبة في هذا الارتباط بشكل كبير، ومنها التالي:

- موت الأب

تعد من أبرز الأسباب التي تجعل فتاة في بداية العمر تذهب للزواج من رجل يكبرها بسن كبير، ففقدان السن "الأب" يجعلها تسعي في الحصول على شخص مثيل بوالدها، وترغب في الحصول على حبه بشتي الطرق حتي تحصل على الإحساس بعدم فقدان الأب.



موت الاب

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- عدم الإحساس بالأمان

الكثير من الفتيات اللاتي يرغبن في الزواج من الرجل الأربعيني ونجدها ترغب في الحصول على الأمان فربما عدم الاستقرار في الحياة أو الفشل في علاقة حب سابقة أو كثرة المشاكل في المنزل يتسبب في زرع هذا الشعور السيئ، وهذا هو السبب في البحث عن شخص يساعد في تعويض وزرع هذا الشعور مرة أخري داخل الشخص.



عدم الاحساس بالامان

- الهروب من تحمل المسئولية

نجد أن بعض الفتيات يرغبن في الهروب من تحمل المسئولية ويسعين للحصول على رجل يتحمل هو جميع المسئوليات عنهن، وهذا لن تجده غير مع الرجل الأربعيني.