شكرا لقرائتكم خبر عن اعرفه وعلم عليه.. إزاى تكتشف الشخص النرجسى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اضطراب الشخصية النرجسية من الاضطرابات النفسية التى يصاب بها كثير من الناس، وتؤثر على الأشخاص من حوله، فهو شخصية لا تتعاطف مع الآخرين ولا يتسامح ولديه صعوبات فى التعامل مع الآخرين، فى هذا التقرير نتعرف على كيفية اكتشاف الشخص النرجسى، بحسب ما ذكر موقع steptohealth.

اضطراب الشخصية النرجسية هو حالة نفسية تؤدي إلى شعور الفرد المبالغ فيه بنفسه والتركيز على الذات، وعادة ما يعتقد هذا الشخص أنه يستحق معاملة خاصة ولديه حاجة ماسة ليكون مركز الاهتمام.



الشخصية النرجسية

أعراض اضطراب الشخصية النرجسية

هناك العديد من العلامات التي يمكن أن تساعدنا في تحديد اضطراب الشخصية النرجسية، وكذلك شدة حدوثها.

-التمركز والتمحور حول نفسه ولا يفكر فى الآخرين، يبالغ في قدراته وينظر إلى الآخرين على أنهم أقل شأنا.

-شعور مبالغ فيه بالغطرسة.الحاجة المستمرة إلى الإعجاب أو الثناء.

-توقع الاعتراف بالتفوق حتى لو كانت إنجازاته لا تعكس ذلك.

-المبالغة في إنجازاته ومواهبه.قلق بشأن نجاحه في المستقبل.

-شعور بالتفوق على الآخرين.يحب أن يكون هو المتحدث الوحيد فى أى مكان.

-الاستفادة من الآخرين لمصلحته الخاصة، مع تجاهل احتياجاتهم أو مشاعرهم.

-نقص التعاطف العاطفي.الغيرة تجاه الآخرين والاعتقاد بأن الآخرين يغارون منهم.

-سلوكيات متكبرة أو مغرورة.

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-أوهام العظمة أو الإصرار على الحصول على أفضل ما في كل شيء.

-ليس لديه أي تسامح مع النقد ويواجه صعوبة في مواجهة أي موقف.

-تظهر أيضًا علامات مثل:

-نفاد الصبر والغضب.

-صعوبات التواصل الاجتماعي.

-سوء المعاملة تجاه الآخرين لإعطاء الانطباع بأنهم متفوقون.

-صعوبة تنظيم عواطفهم وسلوكياتهم.

-الاكتئاب أو القلق الناجم عن عدم الكمال.

-مشاعر عدم الأمان والعار والإذلال.

-عدم القدرة على إدارة التوتر والتكيف مع التغييرات.