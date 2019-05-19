أعراض سكر الحمل ومضاعفاته

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 19 مايو 2019 04:41 مساءً - في فترة الحمل يقوم الجسم بإفراز كمية إضافية من الأنسولين؛ لتلبية احتياجات الطفل، خاصة مع بداية منتصف رحلة الحمل، وإذا لم يتمكن جسم الحامل من أداء هذه الوظيفة، فسوف ترتفع مستويات السكر في الدم وتظهر عليها أعراض سكري الحمل الذي يختفي عادة بعد ولادة طفلها، على خلاف أنواع مرض السكري الأخرى والتي ترافق الإنسان مدى الحياة، وقد التقينا بالدكتورة نسرين الخالدي، أخصائية أمراض نساء وولادة، لتحدثنا عن هذا الموضوع.

أسباب الإصابة بسكر الحمل:



- السمنة المفرطة لدى المرأة الحامل.

- وجود عامل وراثي يؤدِّي إلى الإصابة به.

- ارتفاع في ضغط الدم.

أسباب الاصابة بسكري الحمل:

أضافت الخالدي أن ارتفاع وزن الحامل خلال الأشهر الأولى قد ينتج عنه الإصابة بالمرض، كما أن ولادة طفل سابق بتشوّه خلقي من الأسباب التي تؤدي للإصابة بالمرض، أو الحمل في سنّ متأخر أي فوق سن 35 عامًا.

أعراض سكري الحمل:

- زيادة الشعور بالعطش أو جفاف في الجلد والفم.

- زيادة الحاجة للتبوّل خاصّةً أثناء الليل.

- الشعور بالإرهاق والتعب بشكل عام.

- الإصابة بالتهابات متكرّرة، مثل التهابات الجلد والمهبل.

- اضطراب في الرؤية وعدم وضوحها.

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مضاعفات سكر الحمل:



- زيادة وزن الطفل عند الولادة، بسبب ارتفاع كمية الجلوكوز الواصلة إلى المشيمة، مما يؤدّي لتعرّضه لتلف بالأعصاب، أو الإصابة ببعض الكسور.

- الولادة المبكّرة .

- إصابة الأم بمرض السكري من النوع الثاني.

- تسمّم الحمل وارتفاع ضغط الدم لدى الأم.

- إصابة الطفل ببعض أمراض القلب.

الوقاية من المرض وعلاجه:

- ممارسة بعض التمارين الرياضية بشكل يومي لمدّة نصف ساعة، مثل المشي.

- تجنّب تناول الخضراوات والفواكه الغنية بالسكر.

- تناول وجبات صغيرة من الطعام كلّ ساعتين.

- عدم تناول المشروبات الغنية بالسكريات.

- تجنّب الإكثار من الأطعمة المالحة أو المعلّبة.

- اتباع نظام غذائي صحي يحتوي على الحبوب والخضروات والفواكه، وقليل السعرات الحرارية والكربوهيدرات.

- تناول الأدوية بناءً على استشارة الطبيب.

- تناول الأطعمة الغنية بالألياف كالأرز والخضار والفواكه، مع أهمية شرب كمية كافية من الماء، أي ما يعادل ثمانية أكواب يوميًّا.