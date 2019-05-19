شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على عوامل الإصابة بارتفاع ضغط الدم والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

قالت وزارة الصحة: إن هناك عدة عوامل قد تؤدي للإصابة بارتفاع ضغط الدم، هي: الوراثة والتقدم في العمر والسمنة والأمراض المزمنة كالسكري وغيره، بالإضافة إلى القلق والتوتر ونمط الغذاء غير الصحي، وكذلك الكسل وعدم ممارسة النشاط البدني والتدخين.

وأوضحت “الصحة” عبر إنفوجرافيك توعوي نشرته بحسابها في تويتر تزامناً مع اليوم العالمي لارتفاع ضغط الدم، أن مضاعفات ارتفاع ضغط الدم قد تشمل فشل في القلب وتمدد الأوعية الدموية والسكتة الدماغية وفقدان البصر “العمى” والذبحة الصدرية والفشل الكلوي.

ودعت مرضى ضغط الدم إلى الحرص واستعمال الأدوية بشكل صحيح، وأخذ علاج متكامل وفق إرشادات الطبيب.

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وتأتي هذه الأنشطة التوعوية تواصلاً للجهود التي تقوم بها الصحة للحفاظ على صحة وسلامة أفراد المجتمع، وتعزيز الوعي الصحي والحث على إتباع السلوكيات الصحية السليمة.