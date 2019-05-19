أسباب شائعة وراء الرغبة فى حكة الجلد

قد يشعر البعض بالرغبة فى الإحتكاك بالجلد لفترة طويلة من الوقت، مما يتسبب فى شعوره بالإحراج خاصة عند الجلوس بين الأصدقاء أو فى مكان العمل، الأمر الذى يتطلب معرفة السبب للتعرف على العلاج المناسب، وفى إطار هذا السياق، نتعرف فى السطور القادمة، على أسباب حكة الجسم.

أهم اسباب حكة الجلد :

1- جفاف البشرة يعتبر من الأسباب الشائعة للرغبة فى حكة الجلد، وخاصة فى منطقة الساقين والذراعين والبطن.

2- الإصابة بحساسية الطعام، تجاه نوع معين من الأطعمة أو المشروبات التى تتسبب فى ظهور بعض الأعراض منها الرغبة فى الحكة والعطس والتورم والطفح الجلدى وصعوبة فى التنفس، ومن الأطعمة المسببة للحساسية منها حليب البقر والبيض والفول السوداني والأسماك والمحار وجوز الأشجار والقمح وفول الصويا.

3- نهاية مرحلة العلاج من أمراض الكلى، حيث تظهر خلال هذه المرحلة بعض الأعراض منها الطفح الجلدي الذى يتطور مع الوقت إلى قرحة.

4- ظهور تقرحات جلدية بيضاء ببعض أماكن الجسم مثل (الإبطين والأرداف وتحت الثديين بين الأصابع وأصابع القدم).

5- من الأسباب الأكثر شيوعًا للحكة حصوات المرارة، أو الأورام أو الإلتهابات الجلدية أو الخراجات أو تلف الكبد.

6- الإصابة بالتليف الكبدي، تعتبر من أسباب الحكة الجلدية بالإضافة لأعراض أخرى منها سيلان الأنف، والعطس.

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7- الإصابة بالطفح الجلدى الذى يحدث عند تفاعل جهاز المناعة مع مسببات الحساسية على الجلد.

8- الإصابة بالقدم الرياضي والتهاب الجلد وكذلك لدغات البراغيث.

9- الإصابة بالأكزيما تعتبر من أهم أعراضها الرغبة فى الحكة.

10- الآثار الجانبية للأدوية أو العدوى الجلدية الفطرية وكذلك العدوى الجلدية الجرثومية، أو الأمراض المعدية، أو أمراض المناعة الذاتية، من أسباب الحكة.

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