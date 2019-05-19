شكرا لقرائتكم خبر عن مش شرط يكون بالأدوية.. 5 طرق طبيعية لعلاج نقص فيتامين د والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

تعب وإرهاق وكسل طول اليوم ، هى من ابرز اعراض نقص فيتامين د فى الجسم، وهو من أعم الفيتامينات التى تعزز صحة الجسم وتحميه من الامراض والفيروسات ، كما انه يمد الجسم بالطاقة والحيوية.

فمن أبرز أسباب الإصابة بنقص فيتامين د هو عدم التعرض للشمس بشكل كافى والإهمال فى تناول الأطعمة الصحية وعدم قدرة الكلى أو الكبد على تحويل فيتامين د فى الجسم.



التعرض للشمس

علاج فيتامين د يكون عن طريق المكملات الغذائية للفيتامين سواء عن طريق الحقن أو الكبسولات ، ولكن ذكر موقع webmd بعض الطرق الطبيعية التى تساعد على علاج فيتامين د وهى

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1:التعرض لأشعة الشمس فى الصباح الباكر ، فهى من اقوى المصادر التى تمد الجسم بفيتامين د وتعزز الصحة، مع عدم وضع كريم واقى للشمس حتى لا يحجب دخول الفيتامين للجسم.

2:الاهتمام بتناول الاطعمة التى تحتوى على نسبة عالية من فيتامين د وهى ( الاسماك، صفار البيض، البرتقال، الالبان).



سمك

3:التخلص من دهون الجسم والابتعاد عن تناول الاطعمة الدهنية والمقليات.

4:الاهتمام بممارسة التمارين الرياضية ، فهى تساعد على تعزيز صحة الجسم وحمايته من الأمراض، وتعزز فيتامين د.