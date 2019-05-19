مش شرط يكون بالأدوية.. 5 طرق طبيعية لعلاج نقص فيتامين د

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
تعب وإرهاق وكسل طول اليوم ، هى من ابرز اعراض نقص فيتامين د فى الجسم، وهو من أعم الفيتامينات التى تعزز صحة الجسم وتحميه من الامراض والفيروسات ، كما انه يمد الجسم بالطاقة والحيوية.
فمن أبرز أسباب الإصابة بنقص فيتامين د هو عدم التعرض للشمس بشكل كافى والإهمال فى تناول الأطعمة الصحية وعدم قدرة الكلى أو الكبد على تحويل فيتامين د فى الجسم.
التعرض للشمس
علاج فيتامين د يكون عن طريق المكملات الغذائية للفيتامين سواء عن طريق الحقن أو الكبسولات ، ولكن ذكر موقع webmd بعض الطرق الطبيعية التى تساعد على علاج فيتامين د وهى
1:التعرض لأشعة الشمس فى الصباح الباكر ، فهى من اقوى المصادر التى تمد الجسم بفيتامين د وتعزز الصحة، مع عدم وضع كريم واقى للشمس حتى لا يحجب دخول الفيتامين للجسم.
2:الاهتمام بتناول الاطعمة التى تحتوى على نسبة عالية من فيتامين د وهى ( الاسماك، صفار البيض، البرتقال، الالبان).
سمك
3:التخلص من دهون الجسم والابتعاد عن تناول الاطعمة الدهنية والمقليات.
4:الاهتمام بممارسة التمارين الرياضية ، فهى تساعد على تعزيز صحة الجسم وحمايته من الأمراض، وتعزز فيتامين د.
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