شكرا لقرائتكم خبر عن 5 علامات تكشف إصابتك بـ«السكري».. لا تتجاهلها والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

حدد خبراء منظمة الصحة العالمية 5 أعراض مبكرة لمرض السكري، تشير إلى زيادة ملحوظة في مستويات السكر في الدم.

ونقلت مجلة «Everyday Health» عن الخبراء تأكيدهم ضرورة الانتباه إلى العلامات الخمس للمرض المعروف بأنه متلازمة تتصف باضطراب الأيض وارتفاع غير طبيعي في تركيز سكر الدم الناجم عن نقص هرمون الأنسولين، ما يؤدي إلى مضاعفات خطيرة.

والعلامات الخمس، هي:

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أولا: تغيرات على جلد الجسم بالكامل، كالسواد في الرقبة وتحت الإبطين ومنطقة الفخدين.

ثانيا: الإحساس بجفاف الحلق.

ثالثا: مشكلات في الجهاز البولي التناسلي الناتجة عن تضرر الأوعية الدموية.

رابعا: التعرق المتزايد في الليل.

خامسا: مشكلة الجراح غير المتماثلة للشفاء، والتي تتطلب وقتا أطول لالتئامها بسبب مستويات السكر المفرطة في الدم ما يمنع تدفق الأكسجين عبر مجرى الدم إلى الجروح فتتأخر عملية اندمالها.