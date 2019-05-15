انت الان تتابع موضوع مكونات و دواعي استعمال دهان ” pyralvex ” .. بير الفيكس والذي كتبت بواسطة ياسمين عمرو - والان ندخل في التفاصيل

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سنتكلم اليوم عن مرض شائع وهو تقرحات الفم ونقدم لكم دواء من أهم الأدوية التي تعالج مرض تقرحات الفم، وهو بيرالفيكس، ولكن دعونا اولًا نتعرف علي تقرحات الفم.

تقرحات الفم

تقرحات الفم هي نتوءات أو آفات صغيرة مؤلمة تظهر في فم المصاب أو علي قاعدة اللثة لديه، حيث أن النساء واليافعات همن الأكثر عرضة لهذا المرض بالإضافة إلي الأشخاص أصحاب التاريخ العائلي الوراثي بالإصابة بهذا المرض، عادة ما تسبب تقرحات الفم آلام في الفم عند تناول الأكل أو الشرب حيث تجعل التقرحات هذا الأمر صعباً للغاية، وهناك تقرحات تحتاج إلي فترة طويلة من الوقت ليتم شفائها وخاصة التقرحات الكبيرة أو التي تسبب ألم شديد وعندها يجب الذهاب للطبيب المختص لتطلب منه المساعدة، ولكن أيضاً هناك تقرحات تشفى من تلقاء نفسها خلال أسبوع أو أسبوعين، بالإضافة إلي ذلك فإن هذه التقرحات ليست معدية.

أنواع تقرحات الفم

النوع الأول هو تقرحات الفم الصغيرة، هذه التقرحات التي تكلمنا عنها سابقاً أنها صغيرة في الحجم، تكون في الغالب دائرية أو بيضاوية الشكل، وتأخذ ما بين أسبوع إلى أسبوعين لتتعافى من تلقاء نفسها.

النوع الثاني هذا النوع الذي يسبب مشاكل أكبر للمصاب بها حيث أنها كبيرة في الحجم وأكثر عمقاً من تقرحات الفم الصغيرة، بالإضافة إلى أن لها حواف غير منتظمة في الشكل، وهذه التقرحات تأخذ حتى تتعافي أكثر من ستة أسابيع تقريباً، وقد يسبب بعض منها بعض الندبات والآثار بعد شفائها.

النوع الثالث يسمى بالتقرحات القلاعية هذه التقرحات تتكون في الغالب في مجموعات تتكون من 10 إلي 100، وتأخذ ما بين أسبوع إلى أسبوعين ويتم شفائها، وغالباً لا تترك ندبات وأثار بعد شفائها، كما أن تقرحات الفم القلاعية في الغالب تصيب البالغين.

دواء بيرالفيكس (Pyralvex)

ما هو بيرالفيكس

هو محلول يحتوي على مادة جليكوسيد الانثراكنينون المستخرج من نبات الرواني، وحمض السالسيليك.

دواعي استعمال دواء بيرالفيكس

يستخدم محلول بيرالفيكس في علاج تقرحات الفم.

طريقة الاستعمال والجرعة المناسبة من دواء بيرالفيكس

يتم استخدام فرشاة مبلولة بمحلول بير الفيكس وتدهن به المناطق المصابة في اللثة والغشاء المخاطي في الفم يومياً عدة مرات.

ويتم متابعة هذه العملية على المنطقة الحساسة من ثلاث لأربع مرات يومياً على الفم في المنطقة المصابة باستخدام الفرشاة، ويجب تجنب الأكل أو الشرب أو المضمضة لمدة تتراوح لمدة 15 دقيقة بعد وضع المحلول.

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قد يؤدي هذا المحلول إلي تهيج في الأسنان في هذه الحالة يتم وضع المحلول ويترك لمدة 30 دقيقة قبل وضع طقم الأسنان مرة أخرى.

لا يجب غسل الفم بعد أن تقوم بوضع العلاج مباشرةً، ويجب أن تغلق زجاجة العلاج بعد الاستخدام مباشرةً،و يجب عدم الأكل أو الشرب أي نوع من المشروبات أو المأكولات بعد وضع العلاج لمدة ساعة من استخدام محلول بير الفيكس.

يحتوي بير الفيكس على مادة مخدرة يمكن أن يؤثر هذا على عملية البلع، خاصة في حالة استخدامه للأطفال.

تحذير من دواء بيرالفيكس

-يستعمل هذا الدواء فقط للأطفال فوق سن الثانية عشر سنة فقط.

-يتم استخدام الزجاجة من هذا الدواء والفرشاة الخاصة به من شخص واحد فقط .

-لا يجب أن يتم تناول جرعات أكثر من الموصي بها حسب الطبيب المعالج.

-يجب عدم المضمضة أو تناول الطعام أو الشراب لمدة لا تقل عن خمسة عشر دقيقة بعد الاستخدام.

-إذا استمرت هذه الأعراض موجودة لأكثر من سبعة أيام، يجب الذهاب لاستشارة طبيب متخصص.

-من الممكن أن يتسبب بعض اللون في الفم بسبب هذا العلاج ولكن يمكن إزالته بالفرشاة العادية.

متى يجب إيقاف دواء بيرالفيكس

-إذا كان المتناول هو أطفال أو مراهقين أقل من الاثني عشر سنة على الأقل.

-إذا كان هناك حساسية من الساليسيلات و الأسبرين مثلاً.

-يجب إيقافه عند الكشف عن أي حساسية من أي مكون من مكوناته، فيجب إيقاف هذا العلاج وإبلاغ الطبيب المعالج أو الصيدلي علي الفور.

أثر دواء بيرالفيكس على الحمل والرضاعة الطبيعية

إذا كنتي حامل عليكي أولاً استشارة الطبيب المعالج لأنه لم يتم إثبات سلامة الدواء بشكل كامل على النساء الحوامل، وكذلك في الرضاعة فغير معروف ما إذا كنت مواد هذا العقار تمر في حليب ثدي الأم أم لا.

الآثار الجانبية لدواء بيرالفيكس

-قد يشعر المصاب بحرقان في موقع الإصابة عند استخدام العلاج.

-قد يزيد التقرح في الموقع الذي وضع فية العلاج عند استخدامه بشكل مفرط.

-قد يسبب هذا الدواء بعض التغيرات في اللون في الفم و الاسنان.

التفاعلات الدوائية لدواء بيرالفيكس

في حال كان المصاب يأخذ أي أدوية أخرى سواء اشتريت بوصف الطبيب أو لا أو لأدوية عشبية فلابد من التحقق مع الصيدلي أولاً قبل الاستخدام.

لا يعرف ما اذا كان يؤثر على الأدوية الأخرى أم لا لذلك يجب أن لا تتجاوز الجرعات التي أوصى بها الطبيب المعالج.

وفي النهاية نتمنى من الله أن نكون قد أفدناكم ببعض المعلومات عن مرض قرحة الفم وعلاجها بيرالفيكس، ونتمنى من الله الشفاء العاجل لكل المرضى فكل مكان.