انت الان تتابع موضوع اسماء بكتيريا البول الشائعة التي تصيب الاغلبية والذي كتبت بواسطة ياسمين عمرو - والان ندخل في التفاصيل

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هناك العديد من أنواع البكتيريا التي يمكن ان يعيش الانسان معها دون أن تسبب له اية مشكلة ، و كذلك هناك أنواع من البكتيريا هي اساس عدد من الأمراض و منها تلك التي تتواجد في بول الانسان.

البيلة الجرثومية عديمة الأعراض

البيلة الجرثومية عديمة الأعراض تعني أن لديك بكتيريا في البول ولكن ليس لديك أي أعراض للعدوى ، و إذا كنت بصحة جيدة ، فهذه الحالة عادة لا تمثل مشكلة وليست بحاجة إلى التحقق من ذلك. ومع ذلك يمكن أن تسبب مضاعفات إذا كنت حاملاً ، أو خضعت لعملية زرع كلى ، أو لديك بعض الحالات الطبية الأخرى. إذا كان لديك أحد هذه الحالات ، فسيتم فحصك للبكتريا التي لا تظهر عليها أعراض.

سبب البيلة الجرثومية في الكلى

– البول عادة يكون معقم ، مما يعني أنه لا يحتوي على بكتيريا ، و يمكن العثور على عدد صغير من البكتيريا في بول العديد من الأشخاص الأصحاء ، و هذا عادة ما يكون غير ضار ، و مع ذلك قد يعني مستوى معين من البكتيريا إصابة المثانة أو مجرى البول أو الكليتين.

– أي شيء يمنع تدفق البول أو يمنع إفراغ المثانة تمامًا يمكن أن يتسبب في نمو البكتيريا في البول ، على سبيل المثال حصى الكلى أو الورم قد يمنع تدفق البول ، تضخم البروستاتا لدى الرجال قد يتسبب أيضًا في حدوث هذه الكتلة.

– هذه المشكلة تحدث في كثير من الأحيان في النساء أكثر من الرجال لأن مجرى البول المرأة أقصر ، مجرى البول القصير يجعل من السهل على البكتيريا من منطقة المستقيم أو الأعضاء التناسلية الوصول إلى المثانة ، و يمكن أن يحدث هذا أثناء أنشطة مثل الجنس أو المسح بعد استخدام المرحاض، و تسبب معظم التهابات المسالك البولية بهذه الطريقة ، و تستطيع البكتيريا أيضًا إدخال البول عبر مجرى الدم ، لكن هذا نادر الحدوث ، كما أن البيلة الجرثومية عديمة الأعراض ليس لها أعراض.

تشخيص بكتيريا البول

قد يقوم مقدم الرعاية الصحية بفحصك. قد يطلب منك مزودك تقديم عينات البول. وسيتم اختبار عينات البول للبكتيريا. قد يكون لديك أيضا بعض اختبارات الدم ، و إذا كان لديك بكتيريا في البول أكثر من مرة ، فقد يكون عليك القيام بعدد من الاختبارات منها:

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– المزيد من اختبارات الدم

– أشعة سينية خاصة للكلى تسمى الحويضة الوريدية (IVP)

– فحص بالموجات فوق الصوتية

– يمكن أن يُظهر الفحص بالأشعة فوق الصوتية والموجات فوق الصوتية مشاكل في المسالك البولية ، مثل حصوات الكلى أو انسداد آخر.

انواع البكتيريا في البول

الإشريكية القولونية

السلالة الأكثر شيوعًا من البكتيريا الموجودة في التهابات المسالك البولية هي الإشريكية القولونية المنتشرة في كل مكان (E. coli) ، و القولونية هي بكتيريا سالبة الجرام ، على شكل قضيب ، عادة ما توجد الإشريكية القولونية في الأمعاء السفلى للبشر وتوجد في البراز ، و تحدث معظم الإصابات البولية عن طريق النقل غير المقصود للمواد البرازية إلى مجرى البول ، و القولونية الموجودة في البراز ، ثم تصيب المسالك البولية.

المكورات المعوية البرازية

المعوية البرازية هي أكثر أنواع البكتيريا شيوعًا التي تصيب عدوى الجهاز البولي ، و على غرار القولونية الاشريكية ، Enterococcus faecalis هي بكتيريا تعيش في الجهاز الهضمي للبشر ، إنها بكتيريا إيجابية الجرام ، تعد بكتيريا المعوية البرازية محصنة بشكل طبيعي للعديد من أنواع المضادات الحيوية بما في ذلك مشتقات البنسلين ، تريميثوبريم سلفاميثوكسازول والسيفالوسبورين. هذا يجعل علاج التهابات المسالك البولية التي تسببها المعوية البرازية من الصعب علاجها.

الكلبسيلة الرئوية

السلالة الثالثة الأكثر انتشارًا في البكتيريا في التهابات المسالك البولية هي كلبسيلا الرئوية ، وهي غالبًا ما توجد على الجلد وفي الفم والأمعاء المعوية للبشر ، كما توجد في التربة وهو جزء مهم من دورة تثبيت النيتروجين، بالرغم من أن كلبسيلا الالتهاب الرئوي ليس ضارًا عادةً بالبشر ، فهو مسؤول عن الالتهابات والمضاعفات لدى كبار السن والأفراد المصابين بالاكتئاب المناعي.

علاج بكتيريا البول

إذا كنت بصحة جيدة ، فإن بكتيريا البول عادة لا تمثل مشكلة و لا تحتاج عادة إلى علاج. إذا كانت لديك حالات طبية يمكن أن تكون هذه البكتيريا فيها بدون أعراض مشكلة ، فقد يتم وصف المضادات الحيوية لك ، خاصة إذا:

– كنت حامل. (يمكن أن تسبب العدوى طفلاً منخفض الوزن عند الولادة أو قد يتسبب في دخول المخاض مبكرًا).

– ستجري فحوصات أو عمليات جراحية على المثانة أو غيرها من أعضاء الجهاز البولي.

لديك انسداد في المسالك البولية ، مثل حصى الكلى.

– إذا تم علاجك بمضادات حيوية ، فقد تحتاج إلى اختبار البول مرة أخرى بعد تناولك الدواء بالكامل ، و قد يوصي مزودك بإجراء اختبارات متابعة إضافية للبول لمعرفة ما إذا كانت المشكلة قد عادت أم لا.