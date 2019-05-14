انت الان تتابع موضوع فواكه مفيدة لتنشيط المبايض وتكبيرها والذي كتبت بواسطة ياسمين عمرو - والان ندخل في التفاصيل

محتويات

توجد العديد من النساء الذين يعانون من تأخر الحمل وهو الأمر الذي يجعلها تشعر بحالة نفسية سيئة جداً وتقوم بالبحث عن السبب وراء هذا التأخر، وفي العديد من الأوقات يكون السبب هو حدوث ضعف في المبايض .

تنشيط المبايض

توجد العديد من الطرق التي تساعد في تقوية المبايض وكبر حجمها، ويكون هذا إما من خلال العلاج بالأدوية أو اللجوء إلى تناول الكثير من الأطعمة والفاكهة المغذية والتي تعرف بأنها من أهم الأشياء المفيدة للصحة وهي تساعد في تنشيط المبايض بشكل كبير، وذلك حيث أنها تحتوي على العديد من العناصر الغذائية المفيدة وأما عن الفاكهة التي تنشط المبايض هي سوف نقدمها لكم في جميع السطور القادمة وهذا لجميع النساء التي تريد معرفتها.

الفواكه التي تساعد في تنشيط المبايض

الكيوي

وهو يعتبر من الفاكهة المليئة بفيتامين سي وهو من أهم الفيتامينات التي تساعد بشكل كبير في تحسين التبويض.

الفاكهة الحمضية

وهي مثل البرتقال هو يعد من أكثر الفاكهة التي تساعد في تقوية المبايض وهذا لأنه يحتوي على فيتامين سي والعديد من المضادات الخاصة بالاكسدة وهي التي تساعد بشكل كبير في تسهيل الحمل.

الأناناس

يعد من أكثر الفاكهة التي تحتوي على المنجنيز الهام للجسم لإنتاج الهرمونات الخاصة بالجهاز التناسلي.

الفراولة

تعتبر من الفاكهة التي تحتوي على الفيتامينات والمعادن التي تساعد في تنشيط الرحم والمبايض.

التوت

بجميع أشكاله وألوانه الأحمر والأسود وهو من الفاكهة المهمة في تقوية المبايض.

البرقوق والمشمش

أما عن البرقوق والمشمش فهم يعملان دائماً على تنشيط المبايض وهذا سواء كانت إذا تم تناولها مجففه أو طازجة، وهذا لأنها تحتوى على الكثير من المعادن والفيتامينات المغذية للرحم.

الرمان

يعد من الفاكهة ذات الطعم المميز والتي تساعد بشكل كبير في توصيل الدم إلى الرحم وهي التي تزيد من تنشيط المبايض بشكل كبير.

اللوزيات

وهي التي تحتوي على الكثير من المعادن والبروتينات والفيتامينات وهي التي تساعد في تنظيم جميع الهرمونات وتقوي المبايض بشكل كبير وينصح بتناولها العديد من الأطباء وتناول العديد من الفاكهة الأخرى.

فاكهة التين

يساعد في زيادة الخصوبة وتنشيط وتقوية المبايض وهو علاج مميز كان يستعمله المصريين القدماء في العقم وهذا لأنه يحتوي على كمية كبيرة من الحديد وهو الهام في عملية التبويض لدى جميع النساء في كافة الأنحاء.

Advertisements

أهم الأغذية التي تنشط المبايض

البقوليات والحبوب

تعتبر البقوليات من الأشياء المميزة التي يعتبر تناولها مميز وهذا حيث أنها تحتوي على العديد من العناصر الغذائية الهامة والتي منها الحديد وهو الذي يعمل على زيادة الخصوبة وتنشيط المبايض وهي مثل الحمص والفول والبازيلاء وغيرها.

الحبوب بجميع أنواعها وهذا بحيث أنها تحتوي على نسبة كبيرة من الألياف وهي التي تساعد كثيراً في تخفيف الوزن وهي التي تساعد بشكل كبير في تقوية المبايض.

الدهون الغير مشبعة

أيضاً هي اتي تساعد بشكل كبير في الحمل وهذا يكون من خلال تنشيطها إلى المبايض والتخلص تماماً من جميع حالات العقم وهي مثل السردين والسلمون وزيت الزيتون والأفوكادو وغيرها.

العسل

أيضاً يعتبر من أكثر الأشياء التي تساعد في تقوية الهرمونات وتساعد كثيراً في تنشيط المبايض وتعجل من الحمل بشكل سريع وهي من أكثر الأشياء التي يتم تناولها طوال الوقت.

سمك السلمون

يعتبر من الأسماك المفيدة وهي التي تحتوي على نسبة كبيرة من الأحماض الدهنية أوميجا 3 وهي التي تساعد على تنظيم تدفق الدم إلى جميع الأعضاء التناسلية وتساعد في تعزيز وتقوية تنشيط التبويض.

المحار

وهو يعمل على تقوية المبايض لأنه يحتوي على الزنك وهذا ما يساعد في زيادة إنتاج البويضات لدى جميع النساء الذين يحبون تناوله.

أغذية لتكبير حجم البويضات

الأناناس

تناول الأناناس سواء عصير أو فاكهة من أكثر الأشياء المفيدة التي يتم تناولها تساعد في تكبير حجم البويضات وهذا يكون في اليوم الـ10 أو الـ12 يوم من أول يوم الدورة ويتم تناوله طوال الوقت.

الاعشاب الطبيعية

خلط الزنجبيل مع الزعتر والقرفة والخردل وغذاء ملكات النحل والعسل ويتم تناول منهم نصف ملعقة كبيرة من المزيج ويكون بعد تناول الوجبات الأساسية الثلاثة.

القراص المطحون مع النعناع البري والنفل البنفسجي وعنب الحجال في كوب من الماء الساخن ويتم تناول الخليط مرتين في اليوم.

مزج القليل من مسحوق العنزروت والمرة والمحلب ويتم تناولهم مرة واحدة في اليوم وهذا يكون قبل تناول وجبة الإفطار.

المحلب والمرة

خلط المرة مع المحلب مع الملح الخشن والعسل ويتم مزجهم جيداً ويتم وضعهم في الثلاجة وقبل الأستعمال يتم تركه لمدة ربع ساعة بعد خروجها من الثلاجة ويتم أخذ كمية قليلة منه وإدخالها في المهبل وهذا يكون قبل الدورة الطمثية بيوم ولابد من ان يترافق مع العلاج وتناول معه ملعقة كبيرة من العسل وهذا قبل وجبة الإفطار.

ورق التين

ورق التين مع القرفة ويتم وضع القليل من الورق ومعه عود من القرفة وهذا يكون داخل كوب من الماء الساخن ويتم تركه حتى يبرد ويتم تناوله مرة واحدة يومياً.