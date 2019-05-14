علماء يحدّدون بروتينًا يفرزه الكبد ويفاقم مشكلة السمنة المفرطة

في اكتشاف علمي جديد من شأنه توفير استراتيجيات جديدة لعلاج مشكلة السُمنة المُفرطة والمشاكل الصحية المتعلقة، تمكّن علماء صينيون من تحديد بروتين يُفرزه الكبد لدى فأر تجارب، يعمل على تحفيز تشكيل الدهون في أعضاء أخرى ويُفاقم من مشكلة السُمنة.

ولاحظ باحثون من جامعة ووهان ومقرها بمقاطعة هوبي، من خلال التجارب أنه وعندما تُشكّل الفئران دهونًا أقل في عملية الأيض بالكبد، فإنها تُنتج زيادة في تخليق الأحماض الدهنية في الأنسجة الدهنية، ما يُظهر احتمال وجود بعض العناصر التي يُفرزها الكبد تُساهم بدورها في ظهور مشكلة السمنة المُفرطة.

وباستخدام مناهج جينية، تمكن الباحثون من تحديد البروتين "جي بي إن إم بي" الذي يُفرز من الكبد ويعمل على تفعيل تخليق الأحماض الدهنية في الأنسجة الدهنية البيضاء، وتقليل الإنفاق الطاقي ومقاومة تركيز الإنسولين، وقام الباحثون بعدها بالتحقق مما إذا كان حذف الجين "جي بي إن إم بي" سيكون فعّالًا في معالجة مشكلة السُمنة المُفرطة، حيث قاموا بحقن فأر بمُضاد حيوي للجين المذكور ولاحظوا أن البروتين موجود في الكبد، ومن ثم ؛ لاحظوا تناقص الوزن وتعزز إنتاج الحرارة وارتفاع مستويات حساسية الإنسولين.

وتم نشر الدراسة المذكورة في مجلة " نيتشر ميتابوليزم" في وقت مبكر من الشهر الجاري، ومن الممكن أن تتأثر مشكلة السُمنة المُفرطة بالعديد من العوامل مثل الجينات والبيئة، وهي عامل خطر مهم لأمراض السُكّري وأمراض الكبد الدهني، وأمراض القلب والأوعية الدموية وحتى السرطان.

Advertisements

قد يهمك ايضاً:

نصائح غذائية تساعد مرضى السكري على "ضبط الإنسولين"

العلماء يبتكرون طريقة جديدة لتوصيل الإنسولين إلى المعدة مباشرة