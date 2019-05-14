انت الان تتابع موضوع اسباب الم في الجانب الايسر من البطن والظهر والذي كتبت بواسطة ياسمين عمرو - والان ندخل في التفاصيل

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هناك عدد كبير من الأشخاص الذين يشعرون بالم في الجانب الأيمن من البطن، وهنا تأتي الى خاطرنا عدد كبير من الأفكار والأسباب التي تؤدي الى حدوث ذلك، وخاصة عند النساء، فهناك عدد كبير من الاحتمالات التي تؤدي الى حدوث ذلك الالم، منها بعض المشاكل التي تحدث في الجهاز التناسلي، ومنها بعض المشاكل المعوية، وغيرها من الأسباب التي سيتم توضيحها اليوم.

ما هي أسباب وجود الألم

هناك عدد كبير من الأسباب التي تؤدي الى حدوث الم في البطن، وخاصة في الجانب الايسر، وهو الامر الذي يتسبب في حدوث الكثير من المشاكل، الامر الذي يكون مزعج للغاية.

ولكن الشيء الموكد ان الم أسفل البطن بشكل عام هي وجود بعض الغازات المتجمعة في منطقة البطن، والتي تتسبب لك في حدوث انتفاخ، كما انها تجعل بطنك أكبر حجم وتشعر ببعض الألم عند لمسه.

اهم أسباب الم البطن والظهر

متلازمة القولون العصبي

وهي عبارة عن مجموعة كبيرة من الاعراض التي تحدث مع بعضها البعض، فيحدث بعض الاسهال والامساك، وزيادة في الانتفاخات وأيضا وجود غازات في البطن، وعادة ما يكون القولون سبب في الم شديد أسفل يمين الظهر.

حصى الكلي

ان حصوات الكلى توجد بشكل أساسي في الكلى، حيث انها تمتد طوال المسالك البولية، وتكون سبب كبير في الم يمين الظهر، ومن اهم اعراضها هي التبول او حتى الغثيان، وأيضا البول الدموي، كما انه عادة ما تشعر بالم في أسفل يمين الظهر عند اصابتك باي التهاب او مشاكل أخرى من الممكن ان تحدث في الكلى.

حصى المرارة

ان المرارة هي عبارة عن جهاز صغير جدا في الجسم، وهو دوره يقوم بتخزين العصارة الصفراوية، تلك العصارة هي ناتجة عن الكبد وعن عملية الهضم، ومن الممكن ان تكون التهاب المرارة واحدة من الأسباب التي تتسبب في الم كبير في البطن والظهر أيضا.

المسالك البولية

إذا كنت مصاب باي بكتيريا في أي جزء من المسالك البولية، فان العدوى سوف تنتقل، ومن الممكن ان تنتشر وتجعل الانسان يشعر بالم شديد في البطن وفي الظهر، لذا عليك ان تحمي نفسك بشكل كبير.

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التهاب الزائدة الدودية

ان الالتهاب في الزائدة الدودية من الممكن ان يتسبب في الم شديد اسفل الظهر، وهو الامر الذي يجعلك ايضا تشعر بالم في الجانب الايمن السفلي من البطن، وهو عادة ما يكون الغثيان من الاشياء المصاحبة له والقيء ايضا.

اسباب الم البطن والظهر عند النساء

الحيض

ان فترة الحيض من الفترات الصعبة عند النساء، وهي التي تكون بسبب بعض التشنجات التي تحدث اثناء تلك الفترة في كل شهر، ولكنها من الامور الطبيعية التي لا تقلق.

متلازما ما قبل الحيض

هناك الكثير من الناس التي تصاب بمتلازما ما قبل الحيض، ومن خلالها من الممكن ان تشعر بالكثير من المشاكل النفسية السيئة، كما ان النساء تشعر بان بطنها ممتلئ بالكثير من السوائل ويصبح منتفخ للغاية.

التهاب بطانة الرحم

ان التهاب بطانة الرحم من الممكن ان يكون بسبب انتقال بعض العدوى البكتيرية التي تحدث في عنق الرحم، ومن الممكن ان يكون ذلك سبب كبير في ارتفاع درجة الحرارة للجسم كله بشكل عام، وحدوث الم ايضا في اسفل البطن، وحدوث بعض الافرازات التي لها رائحة كريهة للغاية.

الحمل

ان الحمل من اصعب الفترات التي من الممكن ان تمر على النساء، والتي تتسبب في الم كبير في البطن والظهر معا، فخلال فترة الحمل ايضا يتورم الثديين، وهناك بعض النساء التي تشعر بتقلصات في البطن، وبعض الالم اسفل الظهر.

تكيس المبايض

ان تكيس المبايض يكون عبارة عن الم شديد في البطن، وهو عادة ما يجعل الالم يمتد الى الظهر ايضا، ولكن التكيس عادة ما يحدث مرة واحدة فقط عند النساء.

الحمل خارج الرحم

وهنا لا تنتقل البويضة المخصبة الى الرحم بشكل مباشر، بل انها تنتقل الى قناة فالوب والتي تكون بعيدة عن عنق الرحم، وهو الامر الذي يتسبب في حدوث الم كبير في البطن والظهر للنساء في تلك الفترة.

سرطان المبيض

ان سرطان المبيض من الممكن ان يحدث في عدة اماكن من المبيض، وهنا تشعر المراة بالم كبير في اسفل البطن والظهر، ويكون بشكل واضح ومستمر.

متى يجب استشارة الطبيب

هناك بعض الاعراض التي يجب على الفور ان تذهب الى الطبيب فور الشعور بها، فالاسهال وارتفاع درجات الحرارة والقيئ والقشعريرة من الاشياء التي تنبهك الى وجود شيء خطير في الجسم، كما انك يجب على الفور الذهاب الى الطبيب دون تردد عند حدوث اي تبرز دموي، او اي قيء مصحوب بالدم، وغيرها من المؤشرات الخطيرة التي تستدعي تدخل الطبيب على الفور.