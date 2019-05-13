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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التهاب الزائدة الدودية واحدة من أبرز المشاكل الصحية التى يتعرض لها الكثيرون فبدون مقدمات وبشكل مفاجئ قد تسبب ألما شديدا فى البطن لا يتحمله المريض وذلك بسبب انتفاخ والتهاب الزائدة المزمن وقد يضطر المريض هنا لإجراء عملية جراحية على الفور لإزالتها.

الزائدة الدودية عبارة عن كيس صغير يقع فى الجانب الأيمن من البطن ويكون متصلا بالقولون، وحسب ما ذكره موقع webmd فإن أبرز أعراض التهاب الزائدة الدودية هى:

أعراض التهاب الزائدة الدودية



التهاب

1: ألم شديد فى البطن وخصوصا الجانب الأيمن منها.

2: فقدان الشهية والوزن.

3: الغثيان والقئ المستمر.

4: انتفاخ ملحوظ فى البطن.

5: صعوبة فى التبول مع الشعور الدائم به.

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6: إمساك أو إسهال واضطرابات فى الجهاز الهضمى.

7: ارتفاع درجة الحرارة المفاجئ.

ويتم تشخيص التهاب الزائدة الدودية بعدة طرق ومنها

كيف يتم تشخيص التهاب الزائدة الدودية



التهاب الزائدة

1: فحص البطن للكشف عن الالتهاب.

2: اختبار البول لاستبعاد عدوى المسالك البولية.

3: فحص الدم لمعرفة إذا كان الجسم يكافح العدوى أم لا.

4: الأشعة المقطعية أو الموجات الفوق صويتة.

فى الغالب يكون سبب التهاب الزائدة الدودية هو انسداد فى البطن يؤدى لعدوى، حيث تتكاثر البكتيريا بشكل أسرع ويؤدى لالتهاب وتورم الزائدة الدودية وإذا لم يتم علاجها على الفور تنفجر وتسبب مشاكل عديدة.

ومن أبرز المضاعفات التى تسببها الزائدة الدودية انتشار العدوى فى البطن، و فى الغالب يكون علاج التهاب الزائدة الدودية المزمن عن طريق استئصالها.