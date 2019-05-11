أمراض جنسية خطيرة تنتقل عن طريق القبلات

حلل الخبراء بيانات الأشخاص ذوي الميول الجنسي غير التقليدي وأظهرت النتائج أن العديد منهم أصيبوا بمرض السيلان ولم يكن هناك اتصال جنسي مع الشريك الآخر.

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درس العلماء بيانات 3 آلاف من المتطوعين، حيث كان 6% منهم مصابين بأمراض جنسية عن طريق القبلات وأعلنوا أن الدراسة تحتاج إلى المزيد من التفاصيل، لأنه طوال هذا الوقت، كان السائد أنه لا يمكن لمرض السيلان أن يتم الانتقال بهذه الطريقة، وفق موقع "وان".

ويضع بعض العلماء نتائج هذه الدراسة تحت الشك، معتبرين أن المتطوعين أنفسهم الذين شاركوا فيها، لم يقدموا معلومات كافية أو صحيحة حول علاقتهم الجنسية مع الشريك الآخر.

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ويخطط العلماء لمواصلة الدراسات حول هذه الطريقة من انتقال المرض. وأول ما يريدون فعله هو اكتشاف سائل مطهر للفم لمنع الإصابة بمرض السيلان.

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إنتاج علاج جديد للسيلان الذي كان يعتقد أنه غير قابل للشفاء