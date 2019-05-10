انت الان تتابع موضوع كم عدد عظام الانسان بالتفصيل والذي كتبت بواسطة ياسمين عمرو - والان ندخل في التفاصيل

العظام هي المكون الرئيسي للنظام الهيكلي ، والذي يشمل أيضًا الغضاريف والأربطة والأوتار والمفاصل. يدعم نظام الهيكل العظمي أجهزة الجسم ويحميها ، ويسمح بالتنقل من خلال توفير وصل الأربطة ، وسند العضلات. ويقوم بتوليف خلايا الدم ويعمل كمستودع لتخزين المعادن والدهون ، في السطور القادمة سوف تقدم معلومات حول موضوع الهيكل العظمي .

مكونات جهاز الهيكل العظمي البشري

يتكون الهيكل العظمي البشري من مجموعة كاملة من العظام التي توفر لجسم الإنسان بنية متعددة الوظائف. يحتوي نظام الهيكل العظمي البشري البالغ على 206 عظمة ، ويتكون أيضًا من المفاصل والغضاريف والأوتار والأربطة التي تربطها. وتشمل الوظائف الرئيسية للنظام الهيكلي للإنسان : دعم الجسم ، و المساعدة في الوظيفة الحركية والتنقل، توفير الحماية للأعضاء الداخلية للجسم ، ويعتبر الهيكل العظمي بمثابة مصدر لإنتاج خلايا الدم وتخزين المعادن وخاصة الكالسيوم، كما أنه يضمن نمو والتطور الهيكلي.

ينقسم نظام الهيكل العظمي البشري إلى قسمين رئيسيين: الهيكل العظمي المحوري و الهيكل العظمي الطرفي. بالنسبة للهيكل المحوري فهو يتكون من الجمجمة، العمود الفقري، القفص الصدري و الحوض. وتبلغ عدد العظام فيه حوالي 80 عظمة . أما الهيكل العظمي الطرفي فينقسم بدوره إلى قسمين: الهيكل العظمي العلوي ويتكون من لوح الكتف، الساعدين، الترقوة، العضد ورسخ اليد والأمشاط. الهيكل العظمي السفلي ويتكون من عظام الساقين، عظام الفخذين، عظام الأوراك والأمشاط وكذا رسخ الأقدام. وتبلع غدد العظام فيه 126 عظمة.

ولا يقتصر مكونات جهاز الهيكل العظمي البشري على العظام فقط ، بل أيضًا من أنسجة ضامه ليفية ومعادن رئيسية: العظام والأربطة والأوتار والمفاصل. والذي لكل منها وظيفته الحيوية ، الأربطة هي عبارة عن شريط صغير من الأنسجة المرنة الكثيفة ذات اللون الأبيض، وتتمثل وظيفتها في ربط أطراف العظام ببعضها البعض لتشكيل مفصل. أما الأوتار فهي شريط قوي ومرن يربط العضلات بالعظام. وأخيرا المفصل ، تحمل المفاصل الهيكل العظمي وتدعم الحركة.

أنواع العظام

هناك خمسة أنواع من العظام في الهيكل العظمي البشري: عظام طويلة ، عظام قصيرة ، عظام مسطحة ، عظام غير منتظمة ، و عظام سمسمية.

العظام الطويلة: يساعد على تسهيل الحركة ودعم وزن الجسم. تتميز العظام الطويلة بعمود أنبوبي طويل وسطح مفصلي في كل طرف من العظام حيث تلتصق الأربطة والأوتار. تشمل هذه العظام الرئيسية في الذراعين والساقين مثل عظم العضد وعظم الفخذ والزند. أما العظام القصيرة : تساعد على توفير الاستقرار والحركة داخل مفصل الكاحل والمعصم . وتشكل العظام القصيرة شكل مكعب تقريبًا وهي عريضة . من الأمثلة على هذا النوع من عظام الرسغين و عظام الكاحلين.

والنوع الثالث هو العظام المسطحة: الغرض الأساسي من هذا النوع من العظام هو حماية الأعضاء الداخلية مثل المخ والقلب والرئتين. من الأمثلة على هذا النوع من العظام: الجمجمة ، القفص الصدري (القص والأضلاع) والحوض. ونجد كذلك ، العظام غير المنتظمة، هذه الأنواع من العظام تختلف في الحجم والهيكل وعادة ما يكون الشكل معقدًا للغاية.

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تخدم العظام غير النظامية وظائف مختلفة حسب موقعها. على سبيل المثال ، تحمي فقرات الحبل الشوكي وتشكل معًا العمود الفقري. مثال آخر هو عظم اللثة الذي يساعد في الحفاظ على دعم القصبة الهوائية والبلعوم ، وأخيرًا عظم السمسم: تتمثل وظيفة هذا العظم في حماية الأوتار وتقليل الاحتكاك والتآكل على أسطح المفاصل. عادةً ما يكون هذا النوع من العظام صغيرًا ومستديرًا ويوجد في اليدين والقدمين والركبتين .

عدد عظام الإنسان

عدد عظام الإنسان بالتفصيل حسب كل جزء منه هي كالأتي:

-العمود الفقري يتكون من 26 عظمة ، موزعة على الفقرات العجزية ( 1 عظمة)، الفقرات العصعصية ( 1 عظمة) ، الفقرات القطنية (5 عظام) ، الفقرات الصدرية ( 12 عظمة) ، الفقرات العنقية ( 7 عظمة).

-القفص الصدري يتكون من 25 عظمة، موزعة على عظمة القص و الضلوع 24 عظمة.

-الرأس يتكون من 29 عظمة، موزعة على 8 عظام في الجمجمة، العظمة اللامية، 14 عظمة في الوجه، 6 عظام في الأذن الوسطى.

-الطرف العلوي يتكون من 64 عظمة موزعة على 54 عظمة في اليد، 4 عظام أسفل الذراع، 6 عظام أعلى الذراع.

-الطرف السفلي يتكون من 58 عظمة، موزعة على عظمتي الفخذ، عظمتي رضفة الركبة ، عظمتي قصبة الساق و 52 عظمة في القدم.

-الحزام الحوضي يتكون من عظمتين.