انت الان تتابع موضوع فوائد و اضرار الـ ” فيتولايز “ والذي كتبت بواسطة ياسمين عمرو - والان ندخل في التفاصيل

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قد يكونوا قد عرضوا عليك في يوم عرسك الكثير من الأنواع والأشكال من المنشطات الجنسية كنوع من التهادي من الأصدقاء والمعارف أو أن أحد زملائك في العمل قد أرشدك على عقار معين يساعد في الانتصاب أو يزيد من العملية الجنسية، فلقد أصبحت المنشطات الجنسية من أشهر العقاقير وأكثرها مبيعاً حول العالم.

فمنذ أن تم اكتشافها عن طريق الخطأ عندما كان بعض الباحثين يحاولون إكتشاف علاج جديد لمرض القلب، وجد العلماء حينها أن عقار سيلدينافيل يحسن عملية الانتصاب لدى الرجال.

وبالفعل تم منحه جائزة براءة الاختراع سنة 1996 واعتمد كأول علاج يساعد في العلاج من الضعف الجنسي، وحقق مبيعات تزيد عن المليار دولار ما بين عامي 1999و 2001 حيث إنه أقبل عليه الكثير من الرجال حتى الذين لايعانون من أمراض الضعف الجنسي من دافع الفضول وحب الاستطلاع.

إذًا فهي عقاقير في نهاية الأمر لذلك لا يجب تناولها إلا إذا كنت حقاً تحتاجها.

كيف تعرف انك تحتاج المنشطات الجنسية؟

عليك اولًا اللجوء إلى طبيبك ولا يجب أن تقرر بنفسك، ولكن يمكننا التعرف علي بعض الأشياء قبل لجوئك إلي المتخصصين:

– قد يكون الضعف الجنسي أو مشاكل ضعف الانتصاب عرض لمرض آخر مثل مرض السكر أو ارتفاع ضغط الدم.

-احياناً القلق والضغوط العصبية و النفسية تكون السبب في أمراض الضعف الجنسي كالقذف السريع أو ضعف الانتصاب.

-عدم ممارسة الرياضة و الافراط في التدخين وتناول الكحوليات يؤثر علي تدفق الدم أثناء الجماع إلى القضيب مما قد يؤدي إلى ضعف في الانتصاب لوقت مؤقت.

تشير الأبحاث العلمية إلى إنه يجب أن يكون الفشل في الانتصاب في حوالي 25% من مرات الدخول في العلاقة الحميمة حتى نتمكن من القول بأنه ضعف انتصاب، إذاً فإن المعيار هو في مدى التكرار.

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نبذة عن عقار فيتو لايز

والآن نحن سنتطرق في هذا المقال للحديث عن عقار فيتو لايز، والذي يعتبر من منتجات شركة فوريفر الأمريكية، هذا العقار المكون من مكونات طبيعية مائة بالمائة القادرة على إعطاء الرجل القدرة والطاقة وتحمل زيادتها، حيث أن فيتولايز يعالج الخلل والمشاكل المرتبطة بالأداء الجنسي فقط، ولكن الفيتو لايز يتميز عن غيره من المنشطات الجنسية في أنه يعالج ويحسن من الغدة الذكرية التناسلية البروستاتا الموجودة أسفل البطن التي يعادل حجمها حبة الجوز وتتواجد هذه الغدة تحت المثانة، وهي تعتبر جزء من أجزاء الجهاز التناسلي الذكري، و هذه الغدة من أحد أهم وظائفها إفرازها السائل المنوي.

تقوم حبوب فيتولايز للرجال بتحفيز البروستاتا وزيادة أداءها وعلاج التهاباتها والذي يؤثر تأثيراً كبيراً على الأداء الجنسي وكمية السائل المنوي وكذلك التحكم في سرعة القذف.

مكونات عقار فيتولايز

المكونات الأهم في منتج الفيتولايز الرجالي

البلميط المنشاري: يصنف هذا النوع تحت نوع السرنوة وهو جنس من النخيل وهو نخل صغير ارتفاعه يتراوح بين متر إلى مترين، يستخدم في علاج تضخم والتهابات البروستاتا وعلاج مشاكل الانتصاب، يتواجد في الغابات صاحبة الخشب الصلب ينمو، والبلميط المنشاري بشكل شجيرات متلاصقة في التربة الرملية في المناطق الساحلية أو تحت أشجار الصنوبر في الغابات.

خلاصة لحاء شجر الخوخ: يحتوي لحاء شجر الخوخ على العديد من الفيتامينات المقوية والمواد المغذية، وملينة ويساعد في إدرار البول، كما أنه يوصف للمصابين بفقر الدم والضعف والنقرس والإرهاق والروماتيزم والإمساك والمزاج الصفراوي وهو مضاد لتصلب الشرايين والتهاب الكبد.

خلاصة بذور القرع: بذور القرع أو اليقطين مفيدة لما تحتويه من الزنك، حيث أن الزنك ينخفض مستواه بسبب التقدم في السن مما يؤدي إلي تضخم البروستاتا الذي يسبب العجز الجنسي حيث يؤدي الزنك إلي عدم تراكم الاندروجين أو ما يسمي DHT والذي يؤثر على صحة الذكور الجنسية ويؤثر على نمو الشعر، ومستوي ال DHT له تأثير كبير على مستويات هرمون الذكورة التستوستيرون في جسم الإنسان، مما سيؤثر بشكل كبير في خصوبة الذكور والصلع أيضاً.

المكونات الأهم في منتج فيتولايز النسائي

خلاصة التفاح: يحتوي خلاصة التفاح على البولبيفينول ومضادات الاكسدة المفيدان في تنشيطهما الدورة الدموية، حيث إنه يقوم بزيادة مرور الدم للأعضاء التناسلية عند النساء وأيضاً بالعضو الذكري لدى الرجال مما يعمل على تنشيط وإثارة الرغبة الجنسية.

خلاصة زهرة الآلام: لزهرة الآلام استخدامات طبية حيث تستخدم في تهدئة الأعصاب وتخفف من توتر العضلات وتساعد في استرخائها وهي مثبط وأيضا تساعد في خفض ضغط الدم المرتفع والأرق العصبي.

خلاصة توت الشزندرة: التوت كان يعتبر غذاء رئيسي للملوك والقادة في الصين قديماً لما يساعد علي تقوية ودعم الأنشطة الدماغية وتحسين الذاكرة والحالة المزاجية.

أضرار الفيتولايز

كل مكونات فيتولايز طبيعية وليس لها أضرار كما أكدت الدراسات والأبحاث فإن فيتولايز لا يسبب أي أثار جانبية أو أضرار على مرضى ضغط الدم أو مرض السكري أو مرض القلب، وغير هذا كله فإن مكونات فيتولايز غير موجودة في نظامنا الغذائي ولا استخدامنا اليومي، فقد كان استخراج شركة فوريفر الامريكية لتلك العناصر ليضعوها في منتج واحد وهو منتج فيتولايز يعد طفرة علاجية، ويعتبر حل للمشاكل المرتبطة بالانتصاب أو بسرعة القذف أو الرغبة.