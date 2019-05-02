انت الان تتابع موضوع اسباب الام المؤخرة عند الجلوس والذي كتبت بواسطة ياسمين عمرو - والان ندخل في التفاصيل

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من الأسئلة التي يسألها المرضى بشكل دائم للأطباء لماذا يحدث الشعور بالألم أثناء الجلوس ؟ قد تؤدي الإصابة بالتهاب المفصل العجزي الحرقفي ” sacroiliac joint ” أسفل العمود الفقري بمنطقة الحوض لوجود ألم شديد بالأرداف أو ألمًا أسفل الظهر ويمكن أن يتفاقم الألم مع الوقت ، أو قد يكون هنالك وجود تشوهات خلقية أو إصابات أو مع التقدم بالعمر كل ذلك من شأنه أن يسبب ألمًا أثناء الجلوس وقد يحدث الألم وعدم الراحة أيضًا في وضعية الاستلقاء ومع النوم الوضع الذي يرتكز عليه أسفل العمود الفقري .

آلام المؤخرة عند الجلوس

– في بعض الأحيان إذا حدث الألم عند الجلوس فيشير ذلك لوجود خلل وظيفي في مفصل SI ، ويوجد مفصل SI بين عظام الحرقف iliac bones والعصعص التي تربط العمود الفقري بالوركين ، ويلعب المفصل دورًا رئيسيًا في علمية المشي ورفع القدم وتدعيم الجلوس.

وقد يكون الألم في كلا الجانبين أو في جانب واحد فقط وقد يمتد الألم إلى الفخذ كله وبشكل عام لا ينتشر الألم أسفل الركبة وفي أحيان نادرة قد يمتد الألم ليشمل أسفل الساق والقدم وقد يتفاقم الألم مسببًا الألم عند صعود السلالم ، والألم مع المشي أو الجري والألم مع الحمل الزائد والإجهاد لفترات طويلة .

-بعض الأسباب الأخرى للألم عند الجلوس على جانب واحد تشمل إجهاد العضلات ، الالتواء ، والتهاب الأعصاب أو الظهر ، ويفترض العديد من الأشخاص الذين يعانون من هذا النوع من الألم تلقائيًا أنها مشكلة مرتبطة بالورك أو الظهر أو العصب الوركي. بالتأكيد يمكن أن يكون هذا هو الحال بالنسبة لبعض المرضى ، ولكن ؛ ضعف مفصل SI أحادي الجانب هو السبب الشائع للألم أثناء الجلوس على جانب واحد.

أسباب أخرى للألم :

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-يُعرف ألم العصعص أو أسفل الظهر بألم عظمة الذنب وقد يكون سبب الألم التالي :

-الجلوس لفترات طويلة من دون تغير الوضعية .

-إصابة منطقة العصعص في حادث أو سقوط .

-ألم الجلوس يحدث في بعض الأحيان بعد الولادة الطبيعية .

–السمنة الزائدة أو النحافة الزائدة .

-التقدم بالعمر .

–الناسور العصعصي.

-التهاب العصعص .

علاج الألم أثناء الجلوس

من أجل علاج وحل الانزعاج والألم الذي يعاني منه البعض عند الجلوس بشكل صحيح من المهم للمقدم الرعاية الصحية أو الطبيب التشخيص المناسب للألم فيمكن أن يكون هذا الهدف أمرًا صعبًا لأن نوع الألم أثناء الجلوس نتيجة لاختلال مفصل SI يمكن أن يختلف في مستوى شدته من ألم خفيف إلى آلام حاد ، وتتوافق أوصاف الألم مع الشكاوى الرئيسية للأشخاص الذين يعانون من عرق النسا ومشاكل أسفل الظهر ، ولذا فإن تشخيص المصدر الحقيقي للألم أمر هام جدًا لتلقي العلاجات المناسبة للألم .

قد تشمل بعض الأساليب المستخدمة للتعرف على ألم SI كتفسير محتمل لسبب الألم من جانب واحد أثناء الجلوس :

-التعرف على التقرير الطبي الشامل للمريض .

-الفحص البدني .

-جس المنطقة التي يتواجد فيها الألم

-اختبار المفصل .

-حقن المفصل التشخيصي

-الأشعة السينية .

نصائح لتجنب الألم أثناء الجلوس

أثناء الجلوس في حالة الألم حاول أن تميل ناحية الأمام ولابد من تغير الجلس بين الحين والأخر ، ومحاولة الوقوف عدة مرات أثناء وضع الجلوس ومن الأفضل استخدام وسادة خاصة بألم العصعص تكون الوسادة على شكل حلقة تساعد على تخفيف الضغط ، من الممكن وضع الثلج على المنطقة التي بها ألم أو منطقة العصعص ثم وضع ماء دافئ .

فالانتقال من الحرارة إلى البرودة يساعد في تخفيف الألم ، حيث يكون الجاكوزي مناسب جدًا في تلك الحالة ، أيضًا بإمكان المريض استهلاك مسكنات الألم مثل الباراسيتامول والأيبوبروفين ، أو استخدام الملينات إذا كان المريض يعاني من الإمساك فيزداد الألم مع التغوط .