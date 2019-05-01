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انت الان تتابع موضوع انواع الصداع بالصور والذي كتبت بواسطة ياسمين عمرو - والان ندخل في التفاصيل
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الصداع هو شكوى شائعة تصيب معظم الناس وفقًا لمنظمة الصحة العالمية ، وهناك أنواع مختلفة من الصداع ، ويمكن أن تختلف أسبابها وأعراضها ، على الرغم من أن معظم الأنواع يكون قصير الأجل ولا يكون مصدر لأي قلق ، ووفقًا للتصنيف الدولي لاضطرابات الصداع ، فإنه يوجد أكثر من 150 نوع من الصداع يتم تقسيمهم إلى فئتين رئيسيتين ، وهما الصداع الأساسي والصداع الثانوي ، والصداع الأساسي هو الذي يحدث من تلقاء نفسه ولا يكون عرض لأحد الأمراض الأخرى ، وسوف نستعرض أهم أنواع الصداع .
أنواع الصداع الرئيسية
الصداع النصفي
يتم تصنيف الصداع النصفي ضمن الصداع الرئيسي ، وهو غالبًا ما تصاحبه اضطرابات بصرية ، ويشعر الشخص المصاب بألم شديد في جانب واحد فقط من الرأس ، وقد يتعرض المصاب لحساسية شديدة ضد الصوت والضوء والرائحة ، ويدوم هذا الصداع لمدة تتراوح من 5 إلى 60 دقيقة .
والصداع النصفي أكثر شيوعًا بين النساء ، وعلى الرغم من أن أسبابه غير معرفة ، إلا أنه قد يحدث نتيجة عدة اضطرابات منها التوتر واضطرابات النوم والتغيرات الهرمونية وتخطي وجبات من الطعام وتناول بعض الأدوية .
صداع التوتر
هذا الصداع شائع للغاية ويعاني منه معظم الناس تقريبًا في وقت من الأوقات ، وهو يظهر كآلام مستمرة ومزعجة على جانبي الرأس ، وقد تشمل أعراضه الأخرى :
رقة الوجه والرأس والعنق والكتفين .
الشعور بالضغط وراء العينين .
الحساسية للصوت والضوء .
ويستمر هذا الصداع عادة من 30 دقيقة وحتى عدة ساعات ، وسبب هذا النوع غير واضح ولكنه مرتبط بالتوتر والقلق ، وتتضمن أسبابه المحتملة الأخرى :
جفاف الجسم .
الضوضاء العالية .
قلة النوم .
عدم ممارسة الرياضة .
إجهاد العينين .
تخطي بعد الوجبات .
وعادة ما تستخدم مسكنات الألم التي لا تحتاج لوصفة طبية مثل الأسبرين ، لعلاج تلك الحالة ، كما يحتاج العلاج اجراء بعض التغيرات في نمط حياة الإنسان مثل الحصول على قسط كاف من النوم ، وممارسة التمارين الرياضية بانتظام .
الصداع العنقودي
الصداع العنقودي يسبب إحساس بالألم والحرقة خلف العينين ، وهو شديد ومتكرر ، ويزيد احتمالات حدوثه لدى الرجال بمعدل ست مرات أكثر من النساء ، ويمكن أن تشمل أعراضه :
انتفاخ العينين .
انسداد وسيلان الأنف .
الحساسية للصوت والضوء .
الأرق والانفعال .
وهو عادة ما يكون مفاجئًا ويحدث دون سابق إنذار ، ويدوم ما بين 15 دقيقة إلى 3 ساعات ، ويمكن أن يواجه الشخص 8 نوبات من هذا الصداع في اليوم الواحد .
كما يجب على أي شخص يعاني من الصداع العنقودي أن يرى الطبيب ، لأن أعراضه تتشابه مع أعراض حمى القش .
الصداع الإجهادي
يحدث هذا الصداع نتيجة ممارسة نوع من النشاط البدني الشاق ، مثل ممارسة رياضة الجري أو رفع الأثقال أو بعد الجماع أو بعد نوبات العطس والسعال ، وهذه الآلام عادة ما تكون قصيرة الأجل ، ولكنها يمكن في بعض الأحيان أن تستمر لمدة يومين .
ويمكن تناول هذا النوع من الصداع باستخدام مسكنات الألم التي لا تحتاج إلى وصفة طبية ، كما أن تناول الأدوية مضادات الالتهابات غير السيترويدية أو حاصرات بيتا قبل ممارسة أي نشاط بدني شاق ، يساعد في منع هذا الصداع .
صداع النوم
هذا النوع من الصداع نادر ، وهو يصيب الأشخاص في الخمسينيات من العمر ، ولكنه يمكن أن يبدأ في الظهور قبل هذا الوقت ، ويطلق على هذا النوع أيضًا اسم الصداع المنبه ، حيث أنه يمكن أن يتسبب في إيقاظ الأشخاص المصابين من النوم .
ويظهر هذا النوع على شكل ألم خفيف إلى معتدل على جانبي الرأس ، ويمكن أن يستمر لمدة تصل إلى 3 ساعات ، ويمكن أن يصاحبه أيضًا شعور بالغثيان والحساسية للصوت والضوء .
والخيار الأول لعلاج هذا النوع من الصداع هو الكافيين ، الذي يتم تناوله على هيئة أقراص أو تناول أكواب القهوة قبل النوم ، وقد يشمل العلاج أيضًا تناول أدوية مثل الميلاتونين والليثيوم .
أنواع الصداع الثانوي
صداع نتيجة الإفراط في تناول الأدوية
بعض الأدوية قد تسبب صداع متكرر عند تناولها بانتظام ، وهذا النوع من الصداع يعرف أحيانًا باسم صداع الارتداد ، وهو أكثر أنواع الصداع الثانوي شيوعًا ، وتشبه أعراضه صداع التوتر أو الصداع النصفي ، وتشمل الأدوية التي تسبب الصداع :
المواد الأفيونية .
اسيتامينوفين .
أدوية التريبتان ، مثل سوماتريبتان.
مضادات الالتهاب غير الستيروئيدية ، مثل الأسبرين والإيبوبروفين .
ويحدث الصداع عادة نتيجة تناول تلك الأدوية لمدة تزيد عن 15 يوم في الشهر الواحد .
صداع الجيوب الأنفية
يحدث هذا النوع من الصداع نتيجة الإصابة بتورم في الجيوب الأنفية ، وهو عبارة عن ألم حول العينين والخدين والجبهة ، وقد يزداد الألم مع الحركة أو الإجهاد ، ويمكن علاجه باستخدام المسكنات ومضادات احتقان الأنف ، ولكن إذا لم تتحسن الحالة في خلال أسبوع فيجب رؤية الطبيب .
الصداع المرتبط بالكافيين
إن استهلاك الكافيين بكثرة (أكثر من 400 ملج) أ حوالي 4 أكواب قهوة في اليوم لمدة أكثر من أسبوعين ، يمكن أن يسبب حدوث الصداع كأعراض انسحاب ، وهو يشبه الصداع النصفي وهذه الحالة تحدث في خلال 24 ساعة من التوقف عن تناول الكافيين ، ويصاحبه صعوبة في التركيز وغثيان وتهيج ، وغالبًا ما تزول تلك الحالة في خلال 7 أيام .
صداع الإصابة في الرأس
إن الصدمات في الرأس أو العنق قد تسبب صداع نصفي أو صداع يشبه صداع التوتر ، ويمكن علاجه بالمسكنات ، ولكن إذا استمر الصداع فيجب أن تستشير الطبيب ، ولكن إذا تعرض الشخص لإصابة خطيرة في الرأس أو لأعراض أخرى مثل القيء أو الغثيان أو فقدان الذاكرة أو مشاكل في الرؤية فعليك أن تستشير الطبيب على الفور .
صداع الحيض
غالبًا ما يرتبط الصداع بالتغير في مستوى الهرمونات لدى النساء ، ولذلك فإن التغيرات في مستوى الأستروجين التي تحدث في فترة الدورة الشهرية ، قد تسبب الصداع النصفي ، ويرتبط صداع الهرمونات أيضًا :
بتناول وسائل منع الحمل عن طريق الفم .
الحمل .
انقطاع الطمث .
ويتم علاج هذا الصداع باستخدام المسكنات .
صداع الكحول
يمكن أن يؤدي تناول الكثير من الكحول إلى حدوث صداع في اليوم التالي ، وهو يشبه الصداع النصفي ، ويزداد سوء مع الحركة ، ويمكن أن يستمر لمدة 72 ساعة ، ويمكن تقليل الأعراض عن طريق شرب الكثير من الماء والأطعمة السكرية .
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