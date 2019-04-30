افضل حليب مايسبب امساك وغازات للمواليد

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هل أنت تبحث عن تغذية حليب لطفلك؟ هل تشعر بالارتباك حيال أي نوع من حليب الأطفال الأفضل؟ حليب صافي؟ حليب بقرة؟ الصويا؟ محلات السوبر ماركت تحتوي على مجموعة واسعة من الخيارات للطفل ، و بعض الصيغ محصنة بالحديد بينما يحتوي البعض الآخر على أحماض دهنية أساسية مثل ARA و DHA. بعضها مخصص للأطفال الذين يعانون من عدم تحمل اللاكتوز بينما البعض الآخر للأطفال الذين يحتاجون إلى عناصر غذائية عالية.

فكيف يمكنك اختيار الصيغة الصحيحة وأفضل للطفل؟ حسنًا ، أولاً ، تحتاج إلى فهم بعض أساسيات حليب الأطفال. لذلك اقرأ على!

اختيار حليب الطفل

إذا كنت ترغب في اختيار أفضل حليب طبيعي لطفلك ، فعليك أولاً أن تدرك أشكاله المختلفة ، تأتي صيغ الأطفال في ثلاثة أشكال – جاهزة للاستخدام ، و مسحوق سائل و مركز.

حليب الأطفال جاهز للاستخدام

النوع الجاهز للاستخدام من حليب الأطفال هو الأكثر ملاءمة ، لا يتطلب الاختلاط أو القياس ، و عليك فقط أن تفتح و ترضع الطفل ، و معظم المستشفيات تعمل على استعداد لاستخدام هذا النوع لحديثي الولادة ، أنها آمنة و صحية و مفيدة عندما تشعر بالقلق بشأن سلامة المياه ، و على استعداد لاستخدام النوع لها مدة الصلاحية قصيرة ، و يجب عليك استخدامها في غضون 48 ساعة.

الحليب الصناعي على شكل مسحوق

حليب الأطفال المجفف هو تركيبة الأطفال الأكثر اقتصادا و صديقة للبيئة ، و سوف يستغرق أقل قدر من المساحة في مخزن الخاص بك من جميع الصيغ الثلاث ، و مع ذلك فإن الأنواع البودرة تستغرق وقتًا أطول للتحضير من الانواع الأخرى ، و تحتاج إلى اتباع التعليمات بشكل جيد.

حليب الطفل السائل المركز

تتطلب صيغة تركيز السائل خلط أجزاء متساوية من الحليب و الماء ، تأكد من قراءة التعليمات بعناية ، إذا قارنت استعداد الحليب ، يكون تركيز السائل أرخص و يشغل مساحة تخزين أقل ، و لكن إذا قارنتها بالصيغة المسحوقة ، فهي غالية الثمن.

أنواع حليب الأطفال

حليب مصنوع من حليب الأبقار

معظم الانواع من حليب الطفل لديها حليب البقر كعنصر رئيسي ، يغير المصنعون بروتين الحليب ليسهل على الأطفال الهضم.

حليب مصنوع من الصويا

في الصيغ القائمة على فول الصويا ، تعدل العلامة التجارية البروتين النباتي لتخفيف الهضم ، و سيوصي الطبيب الصيغ التي أساسها فول الصويا إذا كنت نباتيًا ، أو إذا كان طفلك يواجه صعوبة في هضم الحليب المعتمد على حليب البقر.

الحليب الخالي من اللاكتوز

يعتبر عدم تحمل اللاكتوز ، الذي يُعتبر عادةً عدم القدرة على هضم اللاكتوز ، حالة نادرة عند الأطفال ، و لكن إذا تم اكتشافه ، فإن طبيب الأطفال سيوصي بصيغة تحتوي على شراب الذرة بدلاً من اللاكتوز.

افضل انواع حليب الأطفال

تتحسّن صيغ الرضع باستمرار لتكوين ملامح غذائية قريبة من حليب الثدي ، تؤكد العلامات التجارية المختلفة على مزيج مختلف من البروتين و الدهون الكلية والمغذيات الدقيقة والكربوهيدرات. مع وجود المئات من العلامات التجارية المختلفة في السوق ، يمكن أن تربك الأمهات. لا داعي للقلق بعد الآن. قمنا بتجميع قائمة بأفضل صيغة للأطفال هنا.

حليب اطفال Enfamil Infant Formula

Enfamil هي واحدة من العلامات التجارية الرائدة في حليب الطفل. حتى أطباء الأطفال يوصي بهذا النوع للأمهات. إن إنفاميل الرضع فورمولا هو الأقرب إلى حليب الأم ، و أنها تلبي الاحتياجات الغذائية للأطفال حتى 12 شهرًا ، و تحتوي الصيغة على البريبايوتيك المزدوجة التي تساعد الأطفال على دعم دفاعاتهم الطبيعية ، علاوة على ذلك ، فإن وجود العناصر الغذائية مثل الكولين و DHA سوف يلعب دوراً حاسماً في نمو دماغ طفلك.

حليب جربر للأطفال

إذا كان لدى طفلك معدة حساسة ، فعليك اختيار صيغة جربر جود ستارت جينتل بودر للرضع. يتطور الجهاز الهضمي للطفل طوال السنة الأولى من العمر ، لذلك من المهم إعطاء التغذية اللطيفة على طفلك ، توفر صيغة جربر جود ستارت اللطيفة للرضع تغذية حليب الأم بينما تكون لطيفة على جسم طفلك النامي ولا تسبب الغازات ، من السهل هضم البروتينات الصغيرة وحتى تعزيز البراز اللين ، وستدعم الأحماض الدهنية في الصيغة نمو المخ والعين لدى طفلك.

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حليب دانون أبتاميل للرضع

تحتوي العلامة التجارية Danone’s Infant Formula -Aptamil على DHA و ARA وهي مهمة جدًا في توفير الدعم لجهاز الدماغ والجهاز المناعي للطفل ، مثالية للأطفال الرضع من عمر 0 ​​إلى 24 شهرًا ، تحتوي تركيبة الأطفال هذه أيضًا على اللاكتوز ومالتوديكسترين مما يساعد أيضًا في صحة الجهاز الهضمي للرضيع ، تجلب التركيبة الشاملة المعبأة في شكل مصل اللبن كمية مناسبة من التغذية للنمو البدني الشامل للطفل ونموه.

حليب DSS Similac Expert Care NeoSure الجاهز للتغذية

هي تركيبة كثيفة من المواد الغذائية للأطفال المولودين قبل الأوان ، إنها نوعية مبكرة بعد التفريغ ، تمتاز بزيادة محتوى الفيتامينات والمعادن في الصيغة سوف يدعم نمو طفلك ، و تدعي الشركة أيضًا أنها تدعم زيادة الوزن ومحيط الرأس مقارنةً بانواع حليب الأطفال الأخرى. كما يدعم تطوير اللغة في وقت مبكر ، DSS Similac Exert Care NeoSure Ready to Feed خالٍ من الجلوتين! باختصار ، يحتوي DSS Similac Exert Care NeoSure Ready to Feed على كل ما تريده في صيغة.

حليب Enfagrow

نحن نعلم مدى صعوبة تحفيز طفلك على تناول الأطعمة الصحية. حتى الآكل غير الانتقائي قد يفقد العناصر الغذائية الحرجة من نظامه الغذائي ، ستجد هنا مشروب حليب Enfagrow Toddler Next Step لمساعدتك ، الحليب يوفر الدفاع الطبيعي و يساعد في دعم صحة الطفل الهضمية ، كما انه يحتوي على فيتامين (د) والكالسيوم في الحليب سوف يعزز الأسنان و العظام القوية ، كما ان الحليب متوفر بنكهات لذيذة منها الفانيليا والحليب الطبيعي.

حليب Similac

إليك صيغة أخرى لموازنة النظام الغذائي لطفلك. يحتوي Similac Go & Grow على أوميغا 3 و 6 ، لذلك يمكنك أن تثق في أنك تغذي طفلك بصيغة أقرب إلى لبن الأم Similac Go & Grow هي واحدة من الصيغ القليلة التي تحتوي على Lutein و Galactooligosaccharides ، وهي مغذيات لا يمكن لطفلك الحصول عليها إلا من حليب الأم ، الصيغة خالية من الجلوتين أيضا! لذلك لا داعي للقلق على أطفالك المعرضين للحساسية. تحتوي العلامة التجارية أيضًا على تركيبة للأطفال الذين يعانون من البطن الحساسة.