علماء روس يتجاوزون مقاومة الخلايا السرطانية لبرنامج التدمير الذاتي

تمكَّن فريق علمي من جامعة موسكو الحكومية من وضع آلية تساعد على تجاوز حجب الخلايا السرطانية لـ"الموت المبرمج"، ويأملون أن تساعد نتائج دراساتهم المستمرة في علاج مختلف أشكال الأورام السرطانية.

وقال المكتب الإعلامي في الجامعة، "إنّ علماء من معهد الطّب في جامعة موسكو الحكومية، أجروا دراسات على آليات تسمح بتجاوز قدرة الخلايا السرطانية على حجب الموت المبرمج"، وستُنشر تفاصيل نتائج جهودهم العلمية في مجلة "Trends in Cell Biology".

ويوضح القائمون على هذا المجال من الدراسات، أنّ مبدأ علاج مرض السرطان يقوم على إطلاق «الموت المبرمج» في الخلايا السرطانية بمساعدة عوامل تأثير دوائية أو فيزيولوجية؛ إلّا أنّ الأورام السرطانية تمتلك قدرة ابتكار آليات لمقاومة آليات الموت المبرمج، ومن الأساليب التي تعتمدها على سبيل المثال زيادة إنتاج بروتين من سلالة "Bcl - 2"، الذي يمنح الخلية السرطانية قدرة مقاومة العلاج.

ويقوم بهذه المهمة بروتين "Mcl – 1"، الذي بات اليوم هدفًا للأدوية التي يتم إنتاجها ضد الأورام السرطانية.

ووضع علماء جامعة موسكو، في النتائج الأولية لدراساتهم الأساليب الملحّة والأفضل، التي تؤدي إلى إبطال مفعول وتأثير وإحباط هذا البروتين، وتوقعوا التأثيرات الجانبية المحتملة على الخلايا الطبيعية، نتيجة اعتماد هذا الأسلوب في العلاج.

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ويأملون في نهاية المطاف التوصل إلى آليات دقيقة لإحباط نشاط تلك الأنواع من البروتينات، مما يعني إفقاد الخلايا السّرطانية قدرة التأقلم على الأنواع الجديدة من المركبات العلاجية، وبالتالي إفقادها قدرة مقاومة الأدوية، والقضاء عليها من دون عناء.

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