انت الان تتابع موضوع اسباب ” هربس الشفة ” وطرق علاجه والذي كتبت بواسطة ياسمين عمرو - والان ندخل في التفاصيل

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قد يعاني البعض منا من عدة الآم حول منطقة الفم ومن ثم يصبح شكلها فيما بعد مثل البثور وهي من الأشياء التي تتسبب في الكثير من الانزعاج والألم للمصاب، تلك البثور التي تظهر على منطقة الفم يطلق عليها الهربس الفموي أو الشفة كما يعرفه البعض، وهي عبارة عن عدة جيوب تظهر على المنطقة التي تحيط بالشفاه والتي تمتلئ بالسوائل وفي حالة أن تعرضت إلى الخدش أو الفتح تصبح تلك البثور أكثر سماكة وتظهر على المنطقة لفترة تصل إلى 10 سنوات.

أسباب التعرض إلى هربس الشفة

يتعرض الشخص إلى فيروس هربس الشفة نتيجة الكثير من الأسباب المختلفة والتي من بينها ما يلي

1- قد يكون فيروس البرد الذي تتعرض له من بين أكثر المسببات التي تؤدي إلى هربس الشفة ومن الممكن أن يتسبب في قرح البرد أيضا.

2- التعرض إلى الشمس في حالة الإصابة بفيروس الهربس من بين الأسباب التي تؤدي إلى حدوث تلك المشكلة وظهورها على الفم أيضا.

وتجدر الإشارة أن فيروس الهربس عندما يخترق الجسم لا يتركه على الإطلاق ويظل ذلك الفيروس خاملا داخل الخلايا العصبية ومن الممكن أن ينشط في مرحلة نتيجة التعرض إلى الكثير من العوامل والتي من بينها الاضطرابات الهرمونية والتعرض المباشر إلى أشعة الشمس أو التعرض إلى الحمى والإجهاد الزائد، وفي حالة عدم تمكن الشخص من تجنب الإصابة بذلك المرض فمن الممكن القيام بالكثير من الخطوات الوقائية للتخلص منه.

علاج هربس الشفة بالطرق الطبيعية

يتمكن المريض الذي يعاني من مشكلة هربس الشفة من التخلص من تلك المشكلة من خلال استخدام بعض الوصفات الطبيعية وهي على النحو التالي

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بلسم الليمون

عشبة المليسا أو بسلم الليمون هي واحدة من النباتات التي تشبه النعناع ولها القدرة الكبيرة على التخلص من تورم وقرح البرد وقد يلاحظ المريض أن أعراض الهربس تتحسن من خلال استخدامها، ومن الممكن أن لا تتحسن في حالات أخرى،تجدر الإشارة إلى أن تناول عشبة المليسا بشكل يومي على شكل مشروب من الأشياء التي تساهم في الوقاية من قرح البرد وما يترتب عليها من المشاكل الصحية الأخرى مثل هربس الشفاة.

العلاج من خلال الثلج

على الرغم من أن العلاج بالثلج لا يعد من العلاجات الفعالة في حالات الهربس الفموي ولكن من السهل تقليل الأعراض التي تحدث نتيجة الهربس وتقليل الانزعاج والكثير من المشاكل الأخرى التي من الوارد التعرض لها..

صبار الألوفيرا

أكدت الكثير من التجارب على أن استخدام جل الصبار على الهربس الفموي من الأشياء التي تساهم في تهدئة البشرة بشكل كبير، فهو يحتوي على الخصائص المضادة للالتهابات ولكن لا يزال الأمر يحتاج إلى الكثير من الدراسات حتى يتم اعتماده.

واقى الشمس

الشمس من أكثر العوامل التي تؤدي إلى زيادة التعرض إلى هربس الشفاة لذا من الأفضل أن يتم وضع واقي الشمس من أجل التخلص من تلك المشكلة أو الوقاية منها وحتى لا تتفاقم في المستقبل، ومن الأفضل أن يتم وضعه قبل التعرض بنصف ساعة إلى الشمس.

على الرغم من أن جميع الأشياء الماضية من شأنها تقليل التعرض إلى الهربس شفة إلا أنه يوجد عدة عوامل تؤثر بشكل مباشر في الإصابة بتلك المشكلة وهي التوتر والإجهاد لذا فمن الأفضل تجنب التوتر والإجهاد بشكل كبير حتى لا يؤدي إلى نشاط الهربس ومن الأفضل أن تقوم بممارسة المزيد من التمارين الرياضية التي تساعد التأمل والاسترخاء بشكل كبير.

علاج هربس الشفة

أن فيروس الهربس من الفيروسات التي لا يوجد لها علاج جذري حتى اليوم ولكن من الممكن تخفيف الأعراض التي تظهر على الشخص نتيجة التعرض إلى الفيروس، ويؤكد الكثير من الأطباء على أنه في حالة ظهور الحويصلات أو الفقاعات حول الشفاة من الأفضل أن يتم تناول المضادات الحيوية فقط من أجل معالجة الالتهاب وليس لمعالجة الفيروس، والتعامل يكون من خلال تخفيف العرض الذي يتعرض له الشخص.

وفي حالة أن تعرض الشخص بشكل منتظم إلى ذلك الفيروس فمن الممكن أن يتم أخذ أدوية معينة من شأنها تقليل التعرض إلى الهربس الفموي على أن يظهر على الوجه مرة كل 6 أشهر بدلا من مرة كل شهرين أو على فترات متباعدة، على المريض أن يتبع كافة الإجراءات الوقائية لمنع انتشار الهربس أو الانتقال إلى شخص آخر مثل المنشفة أو كثرة ملامسة البثور بالليد كما يفعل البعض.