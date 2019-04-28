انت الان تتابع موضوع علاج خشونة الركبة بالاعشاب الطبيعية والذي كتبت بواسطة ياسمين عمرو - والان ندخل في التفاصيل

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مرض خشونة الركبة من الأمراض التي تصيب المفاصل وخاصة مفصل الركبة ، تُعرف باسم الفصال العظمي أو التهاب المفاصل التنكسي .

ما هي خشونة الركبة ؟

هي عبارة عن حالة تصيب المريض نتيجة لحدوث نوع من التحلل والتفتت في الغضاريف التي تعمل على توفير الدعم اللازم لمرونة عظام المفصل ، ومع الوقت يحدث تلامس لعظام المفصل بالركبة بشكل كبير مع كل حركة ، بسبب ترقق الفاصل الغضروفي ويسبب هذا الاحتكاك في حدوث التورم والتصلب وقد تحدث النتوءات العظمية فيفضل المريض عدم المشي أو الحركة معنًا لحدوث الألم ، وهنالك طرق متعددة لعلاج خشونة الركبة مثل العلاج بالأدوية منها المسكنات الموضعية ومضادات الالتهاب وبعد الإجراءات الأخرى كتغير نمط الحياة وخسارة الوزن ، ولكن في الطب الشعبي يوجد علاجات هامة بالأعشاب الطبيعية لحالة خشونة الركبة ؟.

أسباب خشونة الركبة

يوجد عدد من الأسباب التي تسبب حالة خشونة الركبة وهي ليست مرتبطة بسن معين على عكس الشائع :

-الحالة الوراثية : وهي الشائعة عند فئة الشباب فقد أفادت الكثير من الدراسات العلمية أن العوامل الوراثية قد تتسبب في إصابة بعض الأشخاص بخشوبة الركبة .

-زيادة الوزن : هي واحدة من أهم الأسباب الشائعة جدًا لحدوث الخشونة وخاصة عند النساء لأنها تؤدي لحدوث ضغط كبير على مفاصل الركبة بشكل مستمر .

-انحناء الساقين : حيث أن القيام بشكل مستمر فد يتسبب في الضغط على مفاصل الركب مما يؤدي لظهور مشاكل الخشونة مع الوقت .

-التقدم بالسن : مع التقدم بالعمر يحدث إصابة للغضاريف وتضعف مما يتسبب بمشاكل الخشونة .

-إصابات الركبة : مثل الكسور والإصابات القوية أو حدوث تقطع للغضاريف والإجهاد المتكرر للركبة .

–الروماتيزم : الإصابات الروماتيزمية والنقرس من أقوى المسببات لحدوث خشونة الركب وخاصة مع الحالات المتقدمة والخطيرة منها .

أعراض الإصابة بخشونة الركبة

ظهور الورم في الركبتين مع صعوبة تحريك الركب وعدم القدرة على مدها ولا ثنيها بشكل طبيعي والشعور بالألم الشديد مع نزول السلالم أو صعودها أو عند المشي .

علاجات خشونة الركبة الطبيعية

قد تكون العلاجات الطبيعية بعدد من الأعشاب والمكملات الغذائية. مناسبة للحد من الالتهابات ، وتشير الدراسات العلمية إلى أن بعض الأعشاب قد تكون فعالة في مساعدة مرضى خشونة الركبة ، وتشير بعض الأبحاث إلى احتمال وجود بعض الفوائد الصحية ولكن يجب استشارة طبيبك الخاص بشأن حالتك الصحية .

وقد حددت الأبحاث عددًا من الأطعمة التي يمكن أن تقلل الالتهاب والتورم وهو سبب الكثير من الألم المصاحب لخشونة الركبة فيبدو أن الأحماض الدهنية أوميغا 3 تلعب دوراً في السيطرة على الالتهابات وتحسين من التئام الجروح ، مما قد يبطئ من تطور هشاشة العظام ، وفقاً لبحث علمي نُشر في نوفمبر 2015م في مجلة الأمراض الروماتيزمية.

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بضرورة إتباع نظام غذائي مشابه يركز على الكثير من الخضروات والحبوب الكاملة والأسماك والدهون الصحية فمن شأنه المساعدة في تقليل الالتهاب ومن أهم علاجات التهاب المفاصل وخشونة الركبة ومنها :

-الكرفس : أثبت الكرفس فعالية عالية في العلاج وخاصة لمرض النقرس والتهاب وتورم المفاصل .

-بذور الكتان : ادهن الركبة يوميًا بزيت بذور الكتان من شأنه أن يلين المفاصل ويقلل من الاحتكاك المؤلم .

-تناول عصير الليمون : يحتوي على فيتامين سي والذي من شأنه أن يقلل من التورم الموجود في المفاصل .

-البانونج : من الأعشاب القوية جدًا يساعد في علاج التورم والارتشاح .

-زيت الاوكالبتوس : من الزيوت القوية جدًا في علاج التهاب المفاصل وتورم الركب يتم تدليك الزيت يوميًا من شأنه أن يقلل من الألم الناتج عن احتكاك الركبة .

-تناول التين الطازج : التين فيه شفاء للناس أقسم به المولى سبحانه وتعالى ، تناوله مع الزيتون لمدة 40 يوم يضمن لك الشفاء الكامل من احتكاك الركبة .

-الملفوف : من الأعذية المناسبة للتخلص من آلام المفاصل .

-الحلبة المطحونة والثوم وزيت الزيتون ووضعهم على النار لعمل مرهم يتم تطبيقه يوميًا على الركبة والتدليك بشكل دائري من 3-4 أسابيع .

علاجات شفائية تساعدتك على التخلص من خشونة الركبة

-العلاج بالمياه المعدنية : الينابيع المائية الساخنة ، والينابيع الحرارية مهمة في علاج كل مشاكل العظام ووفقًا لبحث نُشر في أغسطس عام 2015م أفاد الباحثون أن العلاج بالمياه الحرارية يحتوي على معادن قوية تعالج آلام المفاصل وتقضي على الخشونة تمامًا ، وأيضًا ينطبق ذلك على حمامات الطين الغنية بالكبريت .

-المساج : من العلاجات المفيدة بجانب العلاج الطبي أو العلاج بالأعشاب يقضي على التهابات المفاصل بشكل كبير .

-خسارة الوزن : أهم العلاجات هي خسارة الوزن ليقلل الحمل على المفاصل ويقلل من احتكاك الغضاريف ببعضها البعض .

-اليوجا : من التمارين المفيدة في علاج أمراض العظام ويفضل تعلم الطريقة الصحيحة لها .

-السباحة : توصي التقارير الصادرة عن الكلية الأمريكية لأمراض الروماتيزم ، بشأن علاج هشاشة العظام بالتمرينات المائية أو التمارين القائمة على الماء كعلاج لمرض هشاشة العظام ، ويقول الدكتور كيلي: “قد يكون لدى بعض الأفراد الكثير من الألم للقيام بالتمارين العادية ، ولكن التمارين المائية طريقة لممارسة الرياضة دون الضغط على المفاصل الحاملة للوزن”.