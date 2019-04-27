6 نصائح للوقاية من هشاشة العظام بعد سن الـ35

نصحت المؤسسة المصرية لمكافحة سرطان الثدي النساء بضرورة قياس كثافة العظام كل 6 أشهر أو سنة على الأقل بعد بلوغ سن الـ35، حتى لا يُفاجأن بالإصابة بهشاشة العظام.

ويعاني الشخص المصاب بهشاشة العظام من نقص في كتلة العظام وفقدان للنسيج العظمي؛ الأمر الذي يجعل هذه العظام ضعيفة وأكثر عرضة للكسر.

وتوضِّح المؤسسة، في بيان، العلاقة بين سرطان الثدي وهشاشة العظام، مشيرة إلى أنَّ نتيجة لعلاجات سرطان الثدي سواء الكيميائي أو الإشعاعي يحدث قصور في إنتاج المبايض لهرمون الإستروجين؛ وبالتالي تنخفض نسبته في الجسم وهو ما يؤدي لهشاشة العظام.

كما أن هناك بعض أنواع العلاج الكيميائي تؤدي إلى منع بناء عظام جديدة إلى جانب انخفاض في كثافة العظام.





وتُعد النساء هن الأكثر عرضة للمرض، وذلك لامتلاكهن عظاماً أصغر وأكثر خفة مقارنةً بالرجال، وقد يكون نقص نسبة هرمون الإستروجين المسؤول عن حماية العظام في أجسادهن عند الوصول لسنّ اليأس سبباً في هشاشة العظام.

وشددت المؤسسة على ضرورة تقليل المشروبات التي تحتوي على كافيين مع ممارسة الرياضة 3 مرات في الأسبوع مثل المشي، والجري واليوجا.

وقالت المؤسسة: "للأسف سيدات كثيرات لا يكتشفن إصابتهن بهشاشة العظام إلا في حالة حدوث كسر مفاجئ، وبالتالي لا بد من الانتباه للمتابعة الدورية والتحاليل باستمرار".





ومن أعراض هشاشة العظام كما حددتها المؤسسة المصرية لمكافحة سرطان الثدي، الشعور بألم في الظهر، انحناء الظهر، ملاحظة قصر الشخص مع الوقت، سهولة التعرض العظام للكسور، تقصف الأظافر وضعفها.

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ومن أجل الحصول على عظام صحية، نصحت المؤسسة المصرية لمكافحة سرطان الثدي بنظام صحي كالآتي:





1- تناول الفواكه والخضراوات ومنتجات الألبان.

2- تناول الأطعمة التي تحتوي على فيتامين "د".

3- الابتعاد عن الأملاح والكافيين والمشروبات الغازية.





4- تناول المكسرات والفواكه المجففة مثل اللوز والمشمشية والتين.

5- تناول الأسماك الزيتية مثل السردين والتونة والسلمون، والأطعمة التي تحتوي على أوميجا 3.

6- تقليل الدهون وتناول كمية مناسبة من البروتين والكربوهيدرات.