طفح جلدي على يد أميركية يكشف عن إصابتها بمرض جنسي

ينتمي مرض السيلان إلى الأمراض التي تنتقل عن طريق العلاقات الجنسية، لذلك لا يفكر أي طبيب بتفحص يدي المريض عند سماعه كلمة السيلان، لكن في ولاية تكساس الأميركية اكتشفت إصابة فتاة عمرها 20 عاما، بالسيلان من علامات في يديها، فعندما راجعت الطبيب في مستشفى بسبب فقاعات حمراء صغيرة تظهر على يديها وقدميها حتى رأسها بينت نتائج التحاليل المخبرية أن هذه الفقاعات من أعراض مرض السيلان.

وعانت الفتاة من آلام في العضلات وارتفاع درجة الحرارة وآلام في الكاحلين، كما أنها مارست الجنس دون استخدام وسائل الوقاية قبل أسبوعين من ظهور هذه الأعراض.

واستنادا إلى هذه المعلومات وصف لها الأطباء مضادات حيوية بعد أن أكدت نتائج التحاليل إصابتها بالسيلان الذي تسببه بكتيريا "Neisseria gonorrhoeae"، وبعد تناول الفتاة للمضادات الحيوية وفق الوصفة الطبية، بينت نتائج التحاليل الجديدة شفاءها من المرض، ووفقا إلى منظمة الصحة العالمية يصاب بالسيلان في العالم 78 مليون شخص سنويا في مختلف بلدان العالم.

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ويعالج المرض بنجاح بالمضادات الحيوية لكن عند عدم علاجه يتحول إلى ما يسمى بالعدوى الانتشارية، التي تنتقل إلى جميع أنحاء الجسم وتسبب مشاكل عديدة.

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