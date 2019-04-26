فتاة سعودية تدهَس والدتها بالخطأ أثناء تعلمها القيادة في فناء المنزل

لقت سيدة ستينية، مصرعها إثر تعرضها للدهس من قبل ابنتها التي كانت تقود سيارتها الجديدة داخل فناء المنزل في مدينة جيزان السعودية. وذكر مصدر مطلع أن الفتاة أرادت تعلم قيادة السيارة داخل فناء المنزل، وبينما كانت تجلس على مقود السيارة، بادرت بدهس والدتها عن طريق الخطأ في التحكم بمقود السيارة؛ حيث وقعت الحادثة المؤلمة أمام عينيها.

وقال الناطق باسم "الهلال الأحمر" في جازان، بيشي الصرخي، إن "غرفة العمليات تلقت مساء الأربعاء بلاغًا من مواطنة يُفيد بتعرض امرأة للدهس داخل ساحة منزل في مخطط (5) بمدينة جازان".

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وأضاف: "على الفور تم توجيه فرقة إسعافية إلى موقع الحادث، حيث تم تقديم الخدمة الإسعافية لها، ونقلها إلى مستشفى الحياة الوطني لتلقي العلاج“، إلا أنها فارقت الحياة".

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