شكرا لقرائتكم خبر عن علامات على وجود عدوى فى العين وأكثر أنواع الالتهابات شيوعًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - إذا كنت تعاني من احمرار فى عينيك، تورم ، حكة أو تهيج باستمرار، فهذا قد يشير إلى إصابة عينك بالتهابات وعدوى، وفي حين أن التهابات العين شائعة إلى حد ما ويمكن علاجها بسهولة، ولكن إن أهملتها قد تؤدى إلى إتلاف عينيك، فى هذا التقرير نتعرف على علامات وجود التهاب أو عدوى فى عينيك، بحسب ما ذكر موقع "Net doctor".



عدوى العين

ما هي عدوى العين؟

يمكن أن تحدث التهابات العين في أجزاء مختلفة من العين ويمكن أن تؤثر على عين واحدة فقط أو كلتا العينين، مع اختلاف الأعراض حسب نوع العدوى.

يمكن أن تتراوح هذه الأعراض بين الانزعاج المعتدل والشعور بالألم الشديد، والإفرازات المائية أو اللزجة، والجفون الملتصقة في الصباح، وعدم وضوح الرؤية، احمرار العين، الحساسية للضوء وانتفاخ الجفون.

اسباب التهابات العين

وتحدث التهابات العين عندما تتعرض العين للفيروسات أو الفطريات أو البكتيريا أو الكائنات الحية الدقيقة الأخرى ، إما من خلال الاتصال المباشر (عادةً من شخص إلى شخص) أو عن طريق لمس شئ ملوث مثل منشفة أو درابزين ثم لمس عينيك.

يمكن أن تتسبب القطرات الملوثة في الهواء أيضًا في الإصابة، لذا يجب الحذر عندما يبدأ الطفل أو الشريك المصاب ببرد شديد في العطس بالقرب من وجهك.

تحدث التهابات العين عندما تتعرض العين للفيروسات والفطريات والبكتيريا أو الكائنات الحية الدقيقة الأخرى.

والإصابات أكثر شيوعًا أيضًا في الأشخاص الذين يعانون من حالات صحية عامة مثل الأنفلونزا أو السكري أو أولئك الذين يتناولون أدوية مثل المنشطات أو الأدوية المضادة للسرطان (التي تؤثر على جهاز المناعة لدينا وقدرة أجسامنا على مكافحة العدوى).

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احمرار العين

أكثر أنواع العدوى والتهاب العين شيوعاً1-التهاب الملتحمة

يحدث التهاب الملتحمة عندما تصبح الطبقة الصافية فوق الجزء الأبيض من العين وخلف الجفون أكثر إصابة بالبكتيريا أو الفيروسات.

وعلى الرغم من أن التهاب الملتحمة يمكن أن يتسبب في عيون حمراء أو لزجة، إلا أنه لا يميل إلى التأثير على الرؤية.

2-شحاذ العين أو دمل الجفن

عدوى شائعة فى العين، وهو التهاب في جفن العين ، مما يؤدي إلى ظهور ورم أحمر في الجفن عادة بسبب العدوى البكتيرية، وهذا الالتهاب ليس خطيراً ويجب علاجه سريعاً.

3- التهاب الجفن

هذه حالة شائعة حيث تصبح حواف الجفون ملتهبة وحمراء ومتقشرة ويمكن للرموش أن تبدو كما لو كانت قشرة الرأس عليها، يمكن أن يرتبط بنوع من البكتيريا التي تعيش على الجلد أو الطفيليات الصغيرة التي تعيش في رموشنا، بعض هذه الأخطاء تنتج السموم التي يمكن أن تتسرب إلى العين نفسها مما يجعلها حمراء ومؤلمة. حوالي 50 % من المصابين بالتهاب الجفن لديهم أيضًا جفاف العين.

4-التهاب القزحية

هو التهاب الأنسجة داخل العين، ويسبب احمرار العين والألم والحساسية للضوء مع انخفاض الرؤية، يمكن أن يحدث التهاب القزحية استجابةً للإصابة أو العدوى، ولكنه يرتبط غالبًا بأسباب أخرى للالتهابات، مثل أمراض المناعة الذاتية مثل التهاب المفاصل أو حتى الهربس.

5- التهاب القرنية

عدوى نادرة ولكنها خطيرة، تؤثر على السطح الأمامي الصافي للعين (القرنية) التي تصبح مؤلمة وملتهبة، وتهدد البصر، وتحدث نتيجة عدوى Acanthamoeba ، الكائن الحي المجهري الذي يسبب العدوى و يوجد عادة في التربة وفي الماء، على سبيل المثال في ماء الصنبور الساخن والبارد، وحمامات السباحة ، وأحواض المياه الساخنة ومياه البحر".