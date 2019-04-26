اسماء اشهر 10 مراهم للعضلات

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آلام العضلات من أكثر الأمراض المزعجة التي يمكن أن تصيب الإنسان ، وهي تصيب جميع الناس تقريبًا في مرحلة ما من حياتهم ، إما بسبب الإجهاد وبذل كثير من النشاط البدني أو بسبب التعرض للسقوط أو الارتطام ، ونظرًا لوجود أنسجة عضلية في جميع أجزاء جسم الإنسان تقريبًا ، فإن هذا النوع من الألم يمكن أن تشعر به في أي مكان في جسدك .
أسباب ألم العضلات الأكثر شيوعًا
في كثير من الأحيان يستطيع الشخص الذي يعاني من ألم في عضلاته أن يحدد السبب بسهولة ، وهذا يرجع لأن الكثير من آلام العضلات يكون سببها الإجهاد أو النشاط البدني المفرط .
وبعض أسباب الشعور بألم العضلات الشائعة :
توتر العضلات في واحد أو أكثر من مناطق الجسم المختلفة .
الإفراط في استخدام عضلات أثناء ممارسة النشاط البدني .
إصابة العضلات أتناء ممارسة التمارين الرياضية والجسدية .
أنواع الحالات الطبية التي تسبب ألام في العضلات :
ليست كل آلام العضلات مرتبطة بالإرهاق والتعب ، فهناك بعض الأمراض أو المشاكل الطبية التي يمكن أن تسبب ألم عضلات منها :
الالتهابات الناتجة عن الإصابة بفيروسات مثل الأنفلونزا أو شلل الأطفال أو الالتهابات البكتيرية .
اضطرابات المناعة الذاتية مثل الذئبة والتهاب الجلد والتهاب العضلات .
استخدام بعض الأدوية مثل مثبطات إنزيم المحول للأنجيوتنسين أو الأدوية التي تحتوي على الكوكايين .
نقص بوتاسيوم الدم .
طرق تخفيف آلام العضلات في المنزل
غالبًا ما تستجيب آلام العضلات للعلاج المنزلي ، وهناك بعض الإجراءات التي يمكن اتخاذها لتخفيف آلام العضلات وتشمل تلك الإجراءات :
استراحة المكان الذي يعاني من التعب .
تناول بعض المسكنات بدون وصفة طبية مثل الإيبوبروفين .
وضع الثلج على المنطقة المصابة للمساعدة في تخفيف الألم وتقليل الالتهاب .
يجب عليك استخدام الثلج لمدة يوم إلى ثلاثة أيام بعد التعرض للإجهاد أو الالتواء ، ثم تعريض المنطقة المصابة للحرارة بعد مرور الثلاثة أيام .
القيام بتمارين بتمدد خفيفة للعضلات .
القيام بتمارين تساعد على الاسترخاء مثل اليوجا .
أهم مراهم علاج ألم العضلات
كريم أفالون
أفالون هو كريم لعلاج مشكلة ألم العضلات محضر من المادة الفعالة ميثيل سالسيسيلات ، وهو يعمل على تخفيف ألم العضلات الناتجة عن التعب والإجهاد وتيبس العضلات والمفاصل ، كما أنه مسكن جيد للألم .
كريم موف
هو كريم يحتوي على المادة الفعالة Capsicum Oleoresin وهي المادة النشطة في الفلفل الحار وهو الذي يسبب حرارته ، وعندما يتم تطبيق تلك المادة على الجسم فإنها تسبب الإحساس بالحرارة التي تنشط الخلايا العصبية ، ومع الاستخدام المستمر لكريم موف فإن مادة الكابسين تقلل كمية المادة P ، وهي مادة كيميائية تعمل بمثابة موصل للألم في الجسم .
ويستخدم كريم موف لإزالة الألم والتهاب في حالة الإصابات الناتجة عن ممارسة التمارين الرياضية وألام الكدمات وتقلصات العضلات .
كريم أيسي هوت
يتركب كريم أيسي هوت Icy Hot vanishing gel من المنثول والساليسيلات وهو يستخدم لتخفيف ألم العضلات ، حيث يوفر إحساسًا بالتبريد الأولي متبوعًا بالحرارة ، وكريم أيسي هوت عبارة عن جل متلاشي ، لذلك فإن رائحته تختفي الرائحة بسرعة ، لذلك قد يكون اختيارًا جيدًا إذا كنت لمن لا يحبون رائحة المنثول .
كريم فولتارين
فولتارين هو أحد الأدوية الفعالة في تخفيف وعلاج الالتهابات بما فيها التهابات المفاصل والعمود الفقري ، والألأم الناتجة عن الإصابات والتورم ، وأيضًا ألم النقرس الحاد .
ديب مساج كريم
يتكون كريم ديب مساج من مواد طبيعية بنسبة 100% وهو آمن وفعال في تخفيف آلام العضلات والمفاصل والآلام الروماتيزمية .
رابيد كول كريم
يستخدم كريم رابيد كول rapidcool لعلاج مشاكل وألام العضلات والظهر والعضلات والمفاصل ، وهو يوفر راحة سريعة من الألم .
ديكلوفين كريم
يحتوي كريم ديكلوفين على مادة ديكلوفيناك وهي من مضادات الالتهاب غير السيترويدية والتي يشاع استخدامها في تخفيف آلام المفاصل والعضلات ، حيث أنها أحد مسكنات الألم الفعالة ومضادة للالتهابات .
كريم كابزسين
يحتوي كريم كابزاسين Capzasin-HP arthritis cream على المكون النشط كابزسين إتس بي وهو يعالج التهاب المفاصل من خلال منحها إحساس بالحرارة ولكنه أقل شدة مما تشعر به عند استخدام مستخلصات الفلفل الحار ، ولكنه قد يسبب تهيج الجلد لدى بعض الأشخاص وفي تلك الحالة عليك التوقف عن استخدامه .
جوينت آيس
جوينت آيس هو أحد الأدوية التي تحتوي على مركبات الكولاجين ، والتي تعمل على تعويض الكولاجين الطبيعي في الجسم ، وتمنع تآكل المفاصل وتخفف ألمها .
الجازون
هو كريم يحتوي على المادة الفعالة ساليسيلات ثنائي – إيثيل آمين وهو يستعمل لتخفيف آلام العضلات والآلام الروماتيزمية وما يصاحبها من التهابات وآلام تيبس العضلات والكدمات والتهابات الكتف الناتجة عن ممارسة التمارين الرياضية .
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