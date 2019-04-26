انت الان تتابع موضوع اسماء اشهر 10 مراهم للعضلات والذي كتبت بواسطة ياسمين عمرو - والان ندخل في التفاصيل

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آلام العضلات من أكثر الأمراض المزعجة التي يمكن أن تصيب الإنسان ، وهي تصيب جميع الناس تقريبًا في مرحلة ما من حياتهم ، إما بسبب الإجهاد وبذل كثير من النشاط البدني أو بسبب التعرض للسقوط أو الارتطام ، ونظرًا لوجود أنسجة عضلية في جميع أجزاء جسم الإنسان تقريبًا ، فإن هذا النوع من الألم يمكن أن تشعر به في أي مكان في جسدك .

أسباب ألم العضلات الأكثر شيوعًا

في كثير من الأحيان يستطيع الشخص الذي يعاني من ألم في عضلاته أن يحدد السبب بسهولة ، وهذا يرجع لأن الكثير من آلام العضلات يكون سببها الإجهاد أو النشاط البدني المفرط .

وبعض أسباب الشعور بألم العضلات الشائعة :

توتر العضلات في واحد أو أكثر من مناطق الجسم المختلفة .

الإفراط في استخدام عضلات أثناء ممارسة النشاط البدني .

إصابة العضلات أتناء ممارسة التمارين الرياضية والجسدية .

أنواع الحالات الطبية التي تسبب ألام في العضلات :

ليست كل آلام العضلات مرتبطة بالإرهاق والتعب ، فهناك بعض الأمراض أو المشاكل الطبية التي يمكن أن تسبب ألم عضلات منها :

الالتهابات الناتجة عن الإصابة بفيروسات مثل الأنفلونزا أو شلل الأطفال أو الالتهابات البكتيرية .

اضطرابات المناعة الذاتية مثل الذئبة والتهاب الجلد والتهاب العضلات .

استخدام بعض الأدوية مثل مثبطات إنزيم المحول للأنجيوتنسين أو الأدوية التي تحتوي على الكوكايين .

نقص بوتاسيوم الدم .

طرق تخفيف آلام العضلات في المنزل

غالبًا ما تستجيب آلام العضلات للعلاج المنزلي ، وهناك بعض الإجراءات التي يمكن اتخاذها لتخفيف آلام العضلات وتشمل تلك الإجراءات :

استراحة المكان الذي يعاني من التعب .

تناول بعض المسكنات بدون وصفة طبية مثل الإيبوبروفين .

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وضع الثلج على المنطقة المصابة للمساعدة في تخفيف الألم وتقليل الالتهاب .

يجب عليك استخدام الثلج لمدة يوم إلى ثلاثة أيام بعد التعرض للإجهاد أو الالتواء ، ثم تعريض المنطقة المصابة للحرارة بعد مرور الثلاثة أيام .

القيام بتمارين بتمدد خفيفة للعضلات .

القيام بتمارين تساعد على الاسترخاء مثل اليوجا .

أهم مراهم علاج ألم العضلات

كريم أفالون

أفالون هو كريم لعلاج مشكلة ألم العضلات محضر من المادة الفعالة ميثيل سالسيسيلات ، وهو يعمل على تخفيف ألم العضلات الناتجة عن التعب والإجهاد وتيبس العضلات والمفاصل ، كما أنه مسكن جيد للألم .

كريم موف

هو كريم يحتوي على المادة الفعالة Capsicum Oleoresin وهي المادة النشطة في الفلفل الحار وهو الذي يسبب حرارته ، وعندما يتم تطبيق تلك المادة على الجسم فإنها تسبب الإحساس بالحرارة التي تنشط الخلايا العصبية ، ومع الاستخدام المستمر لكريم موف فإن مادة الكابسين تقلل كمية المادة P ، وهي مادة كيميائية تعمل بمثابة موصل للألم في الجسم .

ويستخدم كريم موف لإزالة الألم والتهاب في حالة الإصابات الناتجة عن ممارسة التمارين الرياضية وألام الكدمات وتقلصات العضلات .

كريم أيسي هوت

يتركب كريم أيسي هوت Icy Hot vanishing gel من المنثول والساليسيلات وهو يستخدم لتخفيف ألم العضلات ، حيث يوفر إحساسًا بالتبريد الأولي متبوعًا بالحرارة ، وكريم أيسي هوت عبارة عن جل متلاشي ، لذلك فإن رائحته تختفي الرائحة بسرعة ، لذلك قد يكون اختيارًا جيدًا إذا كنت لمن لا يحبون رائحة المنثول .

كريم فولتارين

فولتارين هو أحد الأدوية الفعالة في تخفيف وعلاج الالتهابات بما فيها التهابات المفاصل والعمود الفقري ، والألأم الناتجة عن الإصابات والتورم ، وأيضًا ألم النقرس الحاد .

ديب مساج كريم

يتكون كريم ديب مساج من مواد طبيعية بنسبة 100% وهو آمن وفعال في تخفيف آلام العضلات والمفاصل والآلام الروماتيزمية .

رابيد كول كريم

يستخدم كريم رابيد كول rapidcool لعلاج مشاكل وألام العضلات والظهر والعضلات والمفاصل ، وهو يوفر راحة سريعة من الألم .

ديكلوفين كريم

يحتوي كريم ديكلوفين على مادة ديكلوفيناك وهي من مضادات الالتهاب غير السيترويدية والتي يشاع استخدامها في تخفيف آلام المفاصل والعضلات ، حيث أنها أحد مسكنات الألم الفعالة ومضادة للالتهابات .

كريم كابزسين

يحتوي كريم كابزاسين Capzasin-HP arthritis cream على المكون النشط كابزسين إتس بي وهو يعالج التهاب المفاصل من خلال منحها إحساس بالحرارة ولكنه أقل شدة مما تشعر به عند استخدام مستخلصات الفلفل الحار ، ولكنه قد يسبب تهيج الجلد لدى بعض الأشخاص وفي تلك الحالة عليك التوقف عن استخدامه .

جوينت آيس

جوينت آيس هو أحد الأدوية التي تحتوي على مركبات الكولاجين ، والتي تعمل على تعويض الكولاجين الطبيعي في الجسم ، وتمنع تآكل المفاصل وتخفف ألمها .

الجازون

هو كريم يحتوي على المادة الفعالة ساليسيلات ثنائي – إيثيل آمين وهو يستعمل لتخفيف آلام العضلات والآلام الروماتيزمية وما يصاحبها من التهابات وآلام تيبس العضلات والكدمات والتهابات الكتف الناتجة عن ممارسة التمارين الرياضية .