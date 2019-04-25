اجعلي صيامك سهلاً أغذية تجنبيها

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 25 أبريل 2019 01:35 مساءً - النظام الغذائي المتوازن يبعدك عن الكثير من مشاكل الحمل وقت صيامك، ولكي يتم هذا عليك تجنب بعض الأغذية، التي تشير إليها خبيرة التغذية نهى ياسين.

1- ابتعدي عن الوجبات الغنية بالدهون المرتفعة لتجنب زيادة الوزن والشعور بالامتلاء؛ ولأنها لا تحتوي على المواد الغذائية المفيدة لك ولطفلك إنما تسبب السمنة وسوء الهضم.

2- خففي من الحلويات الغنية بالسكر والدهون إلى مرة واحدة في الأسبوع، وتجنبي الوجبات الخفيفة في وقت متأخر من المساء قبل النوم.

3- ابتعدي عن الأسماك الدهنية في الثلاثة الأشهر الأولى؛ لتجنب الزئبق الذي قد يؤذي تكوين الجهاز العصبي للجنين -مثل الماكر يل-، ويمكنك اختيار الأسماك التي تحتوي على نسب قليلة من الزئبق وعدم الإكثار منها أيضًا مثل الجمبري، والامتناع كلية عن تناول الأسماك المملحة؛ خوفًا من تسمم الحمل.

4- ارفضي تمامًا تناول أي طعام غير مطبوخ مثل السوشي والمحار والبرجر والأطعمة السريعة، والأجبان غير المبسترة مثل الجبن السائل، الري كفورد، اللانشون، البسطرمة؛ نظرًا لاحتوائها على نسبة من البكتريا قد تسبب الإجهاض أو بعض تشوهات الجنين.

5- لا تكثري من التمر في الأشهر الثلاثة الأولى لأنه منشط رحمي، ويمكن أن يسبب الإجهاض، وينصح به في الشهر التاسع وبعد الولادة.

6- احرصي على الابتعاد عن المشروبات العشبية -المرمرية، القرفة، الزعفران، الزنجبيل- وبعض الخضراوات مثل الكرفس والجرجير؛ لأنها منشطات رحمية قد تسبب النزيف أو الإجهاض، ولكن يسمح بتناول الينسون والكراوية.

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7- قللي من المقليات والأطعمة الدسمة، وكذلك الموالح والمخللات والامتناع عنها تمامًا إن استطعت.

8- الإقلال من المشروبات التي تحتوي على الكافيين مثل الشاي أو القهوة خلال الصيام؛ لأنهما من مدرات البول، كما أنهما يقللان من كمية الحديد الذي يستطيع جسمك امتصاصه.

9- الامتناع عن المشروبات الغازية بأنواعها، واستبدال اللبن الرائب العادي أو الفواكه بها.

10- تجنبي الإجهاد وقت صيامك؛ بمعنى عدم الخروج إلى الشارع في أوقات الذروة للحفاظ على رطوبة الجسم، ولا تجهدي نفسك في أعمال صعبة أو وقوف متواصل على القدمين.

11- وفى النهاية حاولي التقليل من إضافة التوابل والبهارات الحارة في الطعام؛ فهي تزيد من إفراز العصارة الحمضية.