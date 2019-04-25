طريقة إعداد وتحضير ورق عنب وكوسا بالزيت

القاهرة - لايف ستايل مقادير ورق عنب وكوسا بالزيت - الأرز المصريّ : 2 كوب (مغسول ومنقوع ومصفى)

- طماطم : 1 حبة (كبيرة الحجم / مفرومة ناعم)

- البصل : 1 حبة (صغير الحجم / مفروم ناعم)

- بقدونس : نصف كوب (مفروم)

- النعناع : ربع كوب (طازج ومفروم)

- ملح : ملعقة صغيرة ونصف

- فلفل أسود : ربع ملعقة صغيرة

- زيت الزيتون : 4 ملاعق كبيرة

- ورق العنب : 1 كيلو (مسلوق ومصفى)

- الكوسا : 1 كيلو (صغير الحجم / محفور)

- ملح : ملعقة صغيرة (كمية إضافية)

- زيت الزيتون : 2 ملعقة كبيرة (كمية إضافية)

- عصير الليمون : 1 حبة

- البطاطس : 1 حبة (كبيرة الحجم / مقطعة دوائر) طريقة تحضير ورق عنب وكوسا بالزيت

1. اخلطي الأرز المصفى مع البصل والطماطم والبقدونس والنعنع والزيت والفلفل الأسود والملح في طبق جيداً حتى تمتزج المكونات. 2. افردي ورق العنب المسلوق وضعي كمية قليلة من الحشو في وسط الورقة ولفيها على شكل رول مع إحكام غلق أطراف الرول جيداً. 3. احشي حبات الكوسا للنصف تقريباً بالحشو. 4. وزعي زيت الزيتون في قدر وضعي البطاطس ثم الكوسا ثم رتبي ورق العنب فوقها. Advertisements 5. اغمري المزيج بالماء مع الحرص أن لا يكون الماء فوق الورق ووزعي الملح. 6. ضعي القدر على النار حتى يغلي ثم خففي النار وغطي القدر واتركيه لمدة ساعة تقريباً حتى ينضج الورق. 7. ازيلي القدر عن النار ووزعي عصير الليمون ثم اسكبي الورق والكوسا في طبق التقديم وقدميه ساخناً أو دافئاً حسب الرغبة قد يهمك أيضا:طريقة إعداد وتحضير ورق عنب بالتونة طريقة إعداد وتحضير حشوة ورق عنب بدبس الرمان

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