اضرار جفاف العين واسباب الإصابة به

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحدث جفاف العين عندما لا يوجد ما يكفى من الدموع لترطيب سطح العين، ويزداد خطر الاصابة بجفاف العين مع التقدم فى العمر، وتعتبر النساء أكثر إصابة من الرجال.

يسبب جفاف العين احساس بالحرقة والخدش على سطح العين والإحساس بوجود شىء بداخلها، وذلك وفقا لتقرير موقع " nih" وقد تصاحبها الإفرازات ، والألم ، والاحمرار في العين، كما قد يشعر الأشخاص الذين يعانون من جفاف العين كما لو أن جفونهم ثقيلة وقد يعانون من عدم وضوح الرؤية.



اضرار جفاف العين 1

ما هى الدموع وعلاقتها بجفاف العين

تتدفق الدموع عبر القرنية، لتغذى الخلايا وتوفر طبقة من الحماية السائلة، وعندما تفشل الغدد القريبة من كل عين في إنتاج ما يكفى من الدموع القاعدية ، أو عندما يتغير تكوين الدموع نفسها تتعرض صحة العين والرؤية للخطر، قد تتأثر الرؤية لأن الدموع على سطح العين تلعب دورًا مهمًا في تركيز الضوء.

تتكون الدموع من مزيج معقد من الزيوت الدهنية والماء ، وأكثر من 1500 من البروتينات المختلفة التى تحافظ على سطح العين ناعم ومحمى من البيئة والمهيجات ومسببات الأمراض المعدية.



اسباب جفاف العين

أسباب جفاف العين

يمكن أن يحدث جفاف العين عند انخفاض إنتاج الدموع، أو زيادة التبخر المسيل للدموع ، أو عدم توازن التكوين المسيل للدموع، وهناك عدة عوامل التي يمكن أن تسهم في جفاف العين مثل:

الأدوية : بما في ذلك مضادات الهستامين ، ومضادات الاحتقان ، ومضادات الاكتئاب، وحبوب منع الحمل، والعلاج بالهرمونات البديلة لتخفيف أعراض انقطاع الطمث، وأدوية للقلق، ومرض الشلل الرعاش ، وارتفاع ضغط الدم ارتبطت بالعيون الجافة.

التقدم بالعمر: ينقص السائل المسيل للدموع .

اضطرابات المناعة الذاتية : مثل متلازمة سجوجرن ، الذئبة ، تصلب الجلد، والتهاب المفاصل الروماتويدى وغيرها من الاضطرابات مثل السكر واضطرابات الغدة الدرقية ونقص فيتامين (أ) .

التغيرات الهرمونية أثناء الحمل وبعد انقطاع الطمث ترتبط بجفاف العين.

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الحساسية الموسمية يمكن أن تسهم في جفاف العين.

فترات طويلة من وقت الشاشة مشوش قصور وامض.

جراحة العين بالليزر قد تسبب أعراضًا مؤقتة للعين الجاف



اضرار جفاف العين

اضرار جفاف العين

معظم الناس لا يعانون من المضاعفات الناجمة عن جفاف العين، ولكن إذا تركت دون علاج ، يمكن أن تؤدي متلازمة العين الجافة إلى مضاعفات خطيرة، وقد تشمل المضاعفات والأضرار التي يمكن أن تحدث ما يلي:

التهابات العين المتكررة: نتيجة نتقص كمية الدموع التى تحمى سطح العين من العدوى.

حدوث تندب على سطح العين: في بعض الحالات تتطلب زرع القرنية. يمكن أن يؤدي إلى سحجات صغيرة سطح العينين: وفى في الحالات المتقدمة يمكن أن يؤدي إلى فقدان بعض الخلايا.

بعض الحالات الشديدة تؤدي إلى زيادة سماكة سطح القرنية ، وتآكل القرنية ، والعيوب الظهارية ، وتقرحات القرنية (العقيمة والمصابة) ، والأوعية الدموية القرنية ، وتندب القرنية ، وتخفيف القرنية ، وحتى ثقب القرنية.

ويعاني معظم الأشخاص من حالات خفيفة إلى متوسطة ويمكن علاجهم بسهولة مع قطرات الترطيب، ولكن عندما تكون أعراض جفاف العين شديدة ، فإنها يمكن أن تتداخل مع نوعية الحياة وتسبب الاكتئاب.