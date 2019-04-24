نائب في برلمان كردستان يتهم شاسوار عبدالواحد بتصوير أعضاء الحزب سرًّا

بغداد - لايف ستايل
أكّدت عضو برلمان إقليم كردستان العراق عن حزب حراك الجيل الجديد، شادي نوزاد، أن زعيم الحراك شاسوار عبدالواحد صوّر أعضاء الحزب بكاميرات مخفية نُصبت سرا في شقق إقاماتهم.
وأوضحت نوزاد الأربعاء، خلال مؤتمر صحافي عقدته أمام مبنى برلمان الإقليم في أربيل: "نحن أعضاء الكتلة في برلمان كردستان وكذلك في مجلس النواب العراقي أصدرنا بيانا تحدثنا فيه عن محاولات عبدالواحد حرف مسار الحراك والذهاب به نحو حكم الأسرة الواحدة".
وأضافت: "صُدمنا بعد إصدار البيان بسبب التهديدات التي تعرضنا لها من عبدالواحد وعصابته، فخلال الفترة الماضية تم استدعاء مجموعة من أعضاء حراك الجيل الجديد من داخل وخارج إقليم كردستان لحضور الاجتماعات السياسية للحراك ومكثوا في شقق القرية الألمانية ومجمع جافيلاند التابعين إلى زعيم الحزب"، وأشارت نوزاد إلى "تصوير حياتهم الشخصية أثناء إقامتهم في المجمعين من خلال تسجيلات بكاميرات مخفية".
وبيّنت "نحن نتعرض الآن للابتزاز وبشكل مستمر بتسجيلات فيديو مفبركة ومركبة تم مونتاجها من قبل عبد الواحد وعصابته"، وتابعت "سأرسل تسجيل الفيديو المفبرك وما احتواه من تهديد إلى القضاء، وسأقدم شكوى بالحق الشخصي ضد شاسوار عبدالواحد".
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