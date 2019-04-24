انت الان تتابع موضوع اعراض سوء التغذية .. و الامراض التي تحصل بسببها والذي كتبت بواسطة ياسمين عمرو - والان ندخل في التفاصيل

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ينتج سوء التغذية عن سوء تناول الغذاء أو نقص الغذاء. ويحدث ذلك عندما يكون تناول المواد الغذائية أو الطاقة مرتفعًا جدًا أو منخفضًا جدًا أو غير متوازنًا بشكل سيئ . ويمكن أن يؤدي نقص التغذية إلى تأخر النمو أو الضعف ، في حين أن إتباع نظام غذائي يوفر الكثير من الطعام ولكنه ليس متوازن يؤدي إلى السمنة .

في أجزاء كثيرة من العالم ينجم نقص التغذية عن نقص الغذاء. ومع ذلك ، في بعض الحالات قد ينجم نقص التغذية عن حالة صحية ، مثل اضطرابات الأكل أو الأمراض المزمنة التي تمنع الشخص من امتصاص العناصر الغذائية ، ووفقًا لمنظمة الصحة العالمية (WHO) ، فإن سوء التغذية هو أخطر تهديد للصحة العامة في العالم وعلى الصعيد العالمي يساهم في حدوث من وفيات بين الأطفال دون سن 5 سنوات بنسبة 45%.

ما هو سوء التغذية ؟

سوء التغذية ينطوي على نقص في الغذاء. وقد يتناول الأشخاص الكثير من الطعام الخاطئ ويعانون من سوء التغذية ، ولكنا سنركز في هذه المقالة على نقص التغذية عندما يفتقر الشخص إلى العناصر الغذائية ولا يستهلك ما يكفي من الطعام ،

فقد يؤدي إلى نقص الفيتامينات والمعادن والمواد الأساسية الأخرى والقليل من البروتين إلى مرض كواشيوركور الذي ينشأ بسبب النقص الحاد في المعادن والبروتين الكامل وتكون أعراضه انتفاخ البطن ، أما نقص فيتامين (ج) فيمكن أن يؤدي إلى الإصابة بداء الاسقربوط ، وهذا المرض نادر في الدول المتقدمة ، ولكنه يمكن أن يؤثر على كبار السن ، وعلى أولئك الذين يستهلكون كميات زائدة من الكحول ، والأشخاص الذين لا يتناولون الفواكه والخضروات الطازجة ، وقد يكون لدى بعض الرضع والأطفال الذين يتبعون نظامًا غذائيًا محدودًا لأي سبب من الأسباب ومن هم عرضة للإصابة بالإسهال.

ووفقًا لمنظمة الصحة العالمية (WHO) ، يعاني 462 مليون شخص في جميع أنحاء العالم من سوء التغذية ، منهم من يعانون من نقص النمو بسبب سوء التغذية وعددهم حوالي 159 مليون طفل على مستوى العالم ، ويمكن أن يؤدي سوء التغذية أثناء مرحلة الطفولة إلى مشاكل صحية طويلة الأمد وأيضًا إلى الحصول على القدر الكافي من التعليم بالتالي التأثير على فرص العمل والتأثير على المستقبل ، والأطفال الذين يعانون من سوء التغذية غالباً ما يكون شكلهم أصغر أو أقصر في الكبر .

كما يمكن أن يؤدي أيضًا إلى إبطاء الشفاء من الجروح والأمراض ، ويمكن أن يعقد الأمراض مثل الحصبة والالتهاب الرئوي والملاريا والإسهال. يمكن أن يترك الجسم أكثر عرضة للإصابة بالأمراض الأخرى .

أعراض سوء التغذية

تشمل علامات وأعراض نقص التغذية ما يلي :

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-قله الشهية وعدم الاهتمام بتناول الطعام .

-التعب والضعف .

– عدم القدرة على التركيز .

-الشعور بالبرد دائمًا .

-فقدان الدهون وكتلة العضلات وأنسجة الجسم .

-ارتفاع خطر الإصابة بالأمراض في فصل الشتاء .

-وقت أطول في الشفاء من الجروح .

–الاكتئاب .

-ارتفاع خطر حدوث مضاعفات بعد الجراحة .

-مشاكل في الخصوبة .

في الحالات الأشد صعوبة يصاب المريض :

–صعوبة التنفس .

-شحوب الجلد ورقة الجلد الشديدة .

-العينان الغائرة ، واحتفاء دهون الوجه .

-تساقط الشعر وتقصفه والشعر شديد الجفاف .

في النهاية ، قد يحدث فشل في التنفس وفشل القلب ، وقد يصبح الشخص غير مستجيب. يمكن أن يكون الجوع قاتلاً في غضون 8 إلى 12 أسبوعًا ، وقد يظهر على الأطفال نقص النمو ، وقد يكونون متعبين وسريعين الغضب ، وقد يكون التطور السلوكي والفكري بطيئًا مما قد يؤدي إلى حدوث صعوبات التعلم ، وحتى مع العلاج ، يمكن أن يكون هناك آثار طويلة الأجل على الوظيفة العقلية ، وقد تستمر مشاكل الجهاز الهضمي. في بعض الحالات ، قد تكون هذه المشاكل مستمرة مدى الحياة ، ولكن البالغين الذين يعانون من سوء التغذية الحاد الذي بدأ خلال مرحلة البلوغ عادة ما يتعافون بشكل كامل مع العلاج الصحيح .

الأمراض التي تنتج عن سوء التغذية

هنالك قائمة طويلة من الأمراض التي تظهر نتيجة لسوء التغذية حسب كل عنصر من العناصر ، فنقص البروتين ينتج عنه الإصابة بسرطان القولون والإصابة بالأنيميا وتسمم الكبد وتورم القدمين وضعف مقاومة الأمراض والهزل والضعف العام ، أما نقص الكربوهيدرات فيتسبب في ارتفاع ضغط الدم والأرق وصعوبة النوم والتهاب المفاصل وفتق الحجاب الحاجز ، وتصلب الشرايين والنقرس ، ومتلازمة الأيض الغذائي ، واضطرابات الهضم وارتفاع نسب الإصابة بالزهايمر والشعور الدائم بالخمول والتعب ، أما الإسراف في تناول الدهون يُعرض الإنسان للإصابة لسوء الهضم وفقدان الشهية والخمول والكسل والرغبة في النوم وزيادة الوزن .

أما نقص الدهون فيعرض الفرد لجفاف البشرة وتقشر الجلد وسقوط الشعر وضمور في الأعضاء والأجهزة التناسلية والإصابة بحصى المرارة ولذلك يجب ألا تقل الدهون المتناولة عن 15% يوميًا .

أما نقص الفيتامينات فيؤثر على النمو واضطرابات الجسم والأغشية المخاطية وقد يسبب الكساح ولين العظام وضعف العضلات ، وتأخير النطق عند وضعف النظر ، وعدم تجلط الدم وضعف مقاومة الأمراض وسقوط الشعر والدوار واضرار بالجلد ، والإصابة بتقرحات الجلد والتشنجات عند الأطفال .