شكرا لقرائتكم خبر عن 61% من مريضات القلب لا يمارسن التمارين الرياضية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت دراسة علمية جديدة أن أكثر من نصف النساء المصابات بأمراض القلب والأوعية الدموية لا يقمن بممارسة التمارين الرياضية .

ووفقاً لموقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، وجد الباحثون أن 61% من النساء المصابات بأمراض القلب لم يتبعن إرشادات النشاط البدني التي أوصت بها جمعية القلب الأمريكية (AHA).

وبالإضافة إلى ذلك ، كانت تكاليف الرعاية الصحية حوالي 4000 دولارإضافية للنساء اللائي لم يكن يمارسن التمارين مقارنةً بهؤلاء اللاتى يلعبن الرياضة.

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وأشار الباحثون الأمريكيون إلى أن حوالي ثلث الإناث في الولايات المتحدة يعانين من أمراض القلب، ويقول الأطباء إن التمرينات يمكن أن تساعد في تقوية عضلة القلب وإدارة ضغط الدم وخفض مستويات الكوليسترول.

وقال فريق البحث من كلية الطب بجامعة جونز هوبكنز في بالتيمور، إن الأطباء بحاجة إلى مراقبة مرضاهم من أمراض القلب والأوعية الدموية عن كثب بحثًا عن علامات على عدم النشاط وتشجيعهم على ممارسة الرياضة.

وأكد الباحثون على أن أمراض القلب هي القاتل الأول في كل بلد بما في ذلك الولايات المتحدة، والسبب الرئيسي للوفاة بين النساء في سن 65 وما فوق.

وأضافت جمعية “AHA” أن التمرينات يمكن أن تساعد النساء على تقليل فرص الإصابة بالمرض، أو التعامل مع الأعراض إذا أصابتهم بالفعل.