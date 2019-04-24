انت الان تتابع موضوع مكونات الجهاز التنفسي بالتفصيل والذي كتبت بواسطة ياسمين عمرو - والان ندخل في التفاصيل
محتويات
يقع العضو البشري المسئول عن تبادل الغازات ، الرئة ، في القفص الصدري ، حيث يحمي أنسجته الرقيقة عظام وعضلات القفص الصدري . تمُد الرئة أنسجة جسم الإنسان بتدفق مستمر من غاز الأكسجين ، وأيضًا تُنظف الدم من النفايات الغازية الناتجة ، غاز ثاني أكسيد الكربون .
يتم ضخ الهواء الجوي للداخل وللخارج بانتظام من خلال نظام من الأنابيب ، يسمى مجاري الهواء والتي تربط منطقة تبادل الغاز (الرئة) مع خارج الجسم . يمكن تقسيم المجاري أو الشعب الهوائية إلى أنظمة مجرى الهواء العلوي والسفلي . ويقع الانتقال بين النظامين حيث تتقاطع مسارات الجهازين التنفسي والهضمي لجسم الإنسان ، في الجزء العلوي من الحنجرة .
ما يشمله الجهاز التنفسي
يشتمل نظام مجرى الهواء العلوي على الأنف والتجاويف الأنفية (أو الجيوب الأنفية) والبلعوم (أو الحلق) وجزءًا أيضًا من تجويف الفم ، حيث يمكن استخدامه للتنفس . ويتكون نظام مجرى الهواء السفلي من الحنجرة والقصبة الهوائية وشعب القصبات الهوائية وجميع الممرات الهوائية المتشعبة بشكل مكثف داخل الرئتين ، مثل القصبات الرئوية والقصيبات الهوائية والحويصلات الهوائية . ومن أجل التنفس ، من الواضح أن تعاون أجهزة الأعضاء الأخرى ضروري .
دور الحجاب الحاجز في عملية التنفس
يلعب الحجاب الحاجز ، باعتباره العضلة التنفسية الرئيسية ، والعضلات الوربية لجدار الصدر ، دورًا أساسيًا من خلال توليد عملية الضخ على الرئة تحت سيطرة الجهاز العصبي المركزي . تعمل العضلات على بسط وتقلص المساحة الداخلية للصدر ، والذي يتكون إطاره العظمي من الضلوع والفقرات الصدرية . ويرد وصف دور جدار الرئة والصدر (الضلوع والعضلات) في التنفس أدناه في آليات التنفس . الدم ، باعتباره الناقل للغازات ، والجهاز الدوري (أي القلب والأوعية الدموية) هي عناصر إلزامية في عمل الجهاز التنفسي .
الشكل العام للجزء العلوي من الجهاز التنفسي
الأنف
الأنف هو نتوء خارجي للمساحة الداخلية ، وتجويف الأنف . وينقسم إلى قناة يسارية ويمينية بواسطة جدار رقيق غضروفي وساقي ، يطلق عليه الحاجز الأنفي . تفتح كل قناة على وجه الإنسان بواسطة فتحة الأنف وعلى البلعوم بواسطة المنعر . تتكون أرضية تجويف الأنف من الحنك ، والذي يشكل أيضًا سقف تجويف الفم .
ويرجع الشكل المعقد للتجويف الأنفي إلى الإسقاطات العظمية ، وهي العظام التوربينية العليا أو المتوسطة أو السفلية (أو المخروطية) ، من الجدار الجانبي . وتُسمى الممرات التي تكونت أسفل كل سلسلة من الإسقاطات العظمية ، الصفيحات الأنفية العلوية والمتوسطة والدنيا .
الجيوب الأنفية
هي مجموعات من تجاويف مفردة أو متعددة ذات أحجام مختلفة . تحدث معظم مراحل تطورهم بعد الولادة ، وتصل إلى حجمهم النهائي في سن العشرين . تقع الجيوب الأنفية في أربعة عظام مختلفة من الجمجمة ، الفك العلوي ، والجبهة ، والإيثويد ، والعظام الوتدية . في المقابل ، يُطلق عليهم الجيوب الأنفية الفكية ، وهي أكبر تجويف . الجيب الأمامي ؛ الجيوب الأنفية ؛ والجيوب الأنفية الوريدية ، والتي تقع في الجدار الخلفي العلوي من تجويف الأنف. للجيوب الأنفية وظيفتان رئيسيتان : لأنهما ممتلئين بالهواء ، فهي تساعد في الحفاظ على وزن الجمجمة في حدود معقولة ، وتعمل أيضًا كغُرَف صدى للصوت البشري .
البلعوم
للحصول على الوصف التشريحي للبلعوم ، يمكن تقسيم البلعوم إلى ثلاثة طوابق . الطابق العلوي ، البلعوم الأنفي ، هو في الأساس ممر للهواء وإفرازات الأنف إلى البلعوم الفموي . كما أنه متصل بالتجويف الطبلي للأذن الوسطى من خلال الأنابيب السمعية التي تفتح على كلا الجدارين الجانبيين . تفتح عملية البلع لفترة وجيزة الأنبوب السمعي المنهار عادةً ، وتسمح بتهوية الأذن الوسطى معادلةً فروق الضغط .
الشكل العام للجزء الاسفل من الجهاز التنفسي
الحنجرة
الحنجرة هي عضو ذو بنية معقدة يخدم وظيفة مزدوجة : كقناة هوائية للرئتين ووحدة للتحكم في وصول الهواء ، وكعضو صوتي . يتم إنتاج الصوت عن طريق إجبار الهواء من خلال شق سهمي مكون من الحبال الصوتية ، ولسان المزمار . والذي لا يؤدي فقط إلى اهتزاز الأحبال الصوتية ولكن أيضًا عمود الهواء من فوقها .
القصبة الهوائية وساق القصبات
يوجد أسفل الحنجرة القصبة الهوائية ، أنبوب بطول يتراوح ما بين 10 إلى 12 سم (3.9 إلى 4.7 بوصة) وعرض 2 سم (0.8 بوصة) . يشد جداره من 16 إلى 20 من حلقات الغضروف المميزة غير المكتملة الشكل على شكل حدوة حصان والتي تفتح باتجاه الظهر وتكون مضمنة في نسيج ضام كثيف . يحتوي الجدار الظهري على طبقة قوية من الألياف العضلية الملساء العرضية التي تمتد فجوة الغضروف .
الرئتين
تم فصل الرئة إلى جزأين غير متساويين قليلاً ، رئة يسرى ورئة يمنى ، تشغلان معظم المساحة داخل الصدر . يملأ المنصف المساحة التي تفصل بينها وبين مساحة الأنسجة الضامة التي تحتوي على القلب والأوعية الدموية الرئيسية والقصبة الهوائية مع القصبات الهوائية الجذعية والمريء والغدة الصعترية .
المراجع:
كانت هذه تفاصيل خبر مكونات الجهاز التنفسي بالتفصيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المرسال وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.