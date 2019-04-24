انت الان تتابع موضوع السعرات الحرارية في التوست والذي كتبت بواسطة ياسمين عمرو - والان ندخل في التفاصيل

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حمى الحميات الغذائية هى الشغل الشاغل للكثير من الناس وهى عائدة إلى الإرتفاع الشديد فن نسبة المصابين بالسمنة أو لأي أسباب مرضية تستدعي التحكم في الوزن وفيما يتم تناوله بشكل أساسي.

ما هى السعرات الحرارية؟

تعتبر السعرات الحرارية هى المقياس الذي يتم من خلاله تحديد أو تقدير الطاقة التي تدخل إلى أجسادنا أو الطاقة التي يعطيها الغذاء لنا، حيث أن السعر الحراري يمثل كمية الحرارة التي تحتاجها حتى تستطيع رفع درجة حرارة جرام واحد من الماء درجة واحدة مئوية في ضغط الجو العادي، لذا يمكننا القول ببساطة بأن السعرات الحرارية تعني الطاقة التي يحتاجها الجسم للقيام بالوظائف، لكن لكل جسم مقدار محدد من الطاقة التي يحتاجها والتي تختلف حسب النوع والعمر ومستوى الحركة.

ميزان الطاقة

يرتبط مفهوم السعرات الحرارية بمفهوم آخر يسمى ميزان الطاقة فما هو ميزان الطاقة؟

ميزان الطاقة كغيره من الموازين عبارة عن كفتين كفة عبارة عن السعرات الحرارية التي يحصل عليها الجسم من خلال التغذية، أما الكفة الثانية فتمثل الطاقة المستهلكة أو الطاقة التي تستخدم في وظائف الجسم الحيوية والنشاطات الأخرى.

يعتبر ميزان الطاقة هو المعادلة المناسبة التي تستطيع من خلالها إنقاص الوزن حيث المطلوب هنا أن تصل بالميزان أو بالمعادلة في تلك العملية إلى أن تكون العلاقة بين الكفتين عبارة عن علاقة أكبر من في صالح الطاقة المستهلكة، أي أن كفة الطاقة المستهلكة تكون أعلى من كفة السعرات الحرارية، أما لمن يودون المحافظة على أوزانهم فتتساوى كفتي الميزان أو تزيد قليلًا كفة الطاقة المستهلكة يمكننا صياغة ذلك في شكل المعادلات التالية:

وزن ثابت إذا المعادلة تأتي بالصورة ( السعرات الحرارية = الطاقة المستهلكة ).

إنقاص وزن إذا المعادلة تأتي بالصورة ( السعرات الحرارية < الطاقة المستهلكة ).

رفع الوزن إذا المعادلة تأتي بالصورة ( السعرات الحرارية > الطاقة المستهلكة ).

كيفية حساب السعرات الحرارية للأغذية

لحساب أو تحديد السعرات الحرارية لكل نوع من الأغذية أنت بحاجة لمعرفة نسب الدهون والكربوهيدرات والبروتين، وهى المواد الأساسية المكونة للأغذية حيث أن كل عنصر منها يوفر عدد معين من السعرات الحرارية مثل:

الجرام الواحد من الدهون يعادل 9 سعرات حرارية.

الجرام الواحد من البروتين يعادل 4 سعر حراري.

الجرام الواحد من الكربوهيدرات يعادل 4 سعرات حرارية.

وقد أوصت الدراسات بأن الجسم يحتاج إلى تقسيم احتياجاته من السعرات الحرارية إلى من 45% الى 65% من الكربوهيدرات، أما البروتين فتحتاج إلى من 10% الى 35%، والدهون من 20% الى 35%.

السعرات الحرارية في التوست

التوست واحد من منتجات القمح ومؤخرًا كثر الحديث حول القمح وبالتحديد حول الجلوتين وبخاصة في القمح المعدل وراثيًا، والذي اثبتت الدراسات مؤخرًا أنه من الأسباب الرئيسية للعديد من الأمراض وكذلك الزيادة المفرطة في الوزن ولكن إلى جانب ذلك ظهر التوست كعنصر أساسي في الكثير من الحميات الغذائية التي تستخدم في إنقاص الوزن ولكن في حدود معينة، لذا دعونا نتعرف على السعرات الحرارية في أنواع التوست.

اولًا التوست الأبيض

يوجد في كل جرام من التوست الأبيض 2.6 سعر حراري.

لكن يراعى هنا أن التوست الأبيض يحتوي على كافة الأضرار المرتبطة بالدقيق الأبيض حيث أن خلو الخبز من القشرة أو الردة يتسبب في الشعور بالجوع بسرعة.

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الدقيق الأبيض الذي يصنع منه التوست الأبيض دقيق معالج بمواد كيميائية تعطيه هذا اللون وهى ذات أثار سلبية على الجسم.

خلو الدقيق الأبيض من الردة يتسبب في خلو الخبز من الكثير من المواد الغذائية الضرورية.

من العوامل المساعدة في الإصابة بالعديد من الأمراض وبخاصة المزمنة مثل داء السكري.

مضر بشكل كبير على القلب والأوعية.

ثانيًا التوست الأسمر.

بداية فيما يخص السعرات الحرارية في التوست الأسمر فهي ال تختلف عن الموجودة في التوست الأبيض وإنما الفرق هنا فقط في أن التوست الأسمر أكثر صحية من التوست الأبيض وذلك عائد إلى:

غني بالألياف حيث أن الشريحة الواحدة منه تحتوي على 1.5 جرام من الألياف مما يجعلها أكثر إشباعًا.

يساعد تناوله على التخلص من الدهون وبخاصة في منطقة البطن.

يعتبر التوست الأسمر من المغذيات ذات الكثافة العالية أي التي تحتوي على كميات كبيرة من الفيتامينات والعناصر الغذائية في كمية قليلة.

يصنع التوست الأسمر من دقيق الحبة الكاملة مما يجعله يحتوي على جنين القمح المعروف بفوائده الصحية.

كيف تقوم بإنقاص وزنك

هناك بعض القواعد التي يجب أن تراعيها في عملية إنقاص الوزن هى:

الابتعاد عن التجويع فجسم الإنسان ماكينة ذكية في حال أحس بأنك تتبع معه سياسة التجويع ربما يتوقف عن استخدام المخزن لديه لتعويض النقص الذي تتبعه معه.

راعي أن تحصل على وجبات كثيرة بكميات قليلة.

استبدل الأطعمة الغنية بالسعرات بأخرى قليلة السعرات.

استخدم الأغذية الغنية بالألياف.

الماء ثم الماء ثم الماء راعي أن تتناول منه كمية لا تقل عن 2 لتر في اليوم.

الحركة إذ يجب أن تخصص وقت في يومك لممارسة نشاط رياضي حتى وإن كان خفيف أو على الأقل ممارسة المشي لفترة من الوقت لا تقل عن 30 دقيقة.

يجب أن ترتبط التغذية الصحة بأسلوب الحياة وليس فقط مجرد محاولة لإنقاص الوزن أو المحافظة عليه، فالتغذية الصحية مفيدة في كل الأوقات للمحافظة على الصحة بوجه عام.