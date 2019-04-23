رموز التحاليل الطبية ومعدلاتها الطبيعية

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تتضمن الاختبارات المعملية الطبية تحليل عينات من الدم والبول و / أو سوائل أو أنسجة الجسم الأخرى من أجل فهم الحالة الصحية للشخص بشكل أفضل ، و توفر بعض الفحوصات المخبرية معلومات دقيقة حول مشكلات صحية محددة ، في حين أن البعض الآخر يوفر معلومات أكثر عمومية.

يجمع طبيبك المعلومات من اختبارات المختبرات الطبية مع الفحص البدني ، والتاريخ الصحي والاختبارات التشخيصية الأخرى (مثل الأشعة السينية أو الموجات فوق الصوتية) قبل أن يخرج بتشخيص لك ؛ ومع ذلك ، فإن معرفة ما تعنيه نتائج المختبر (خاصة اختبارات الدم والبول الشائعة) يمكن أن يساعدك على فهم المزيد عن أعراضك وكيفية عمل الجسم بشكل أفضل.

رموز التحاليل أو أسم التحليل ومعني الرمز

– R.B.C كريات الدم الحمراء.

– W.B.C كريات الدم البيضاء.

– Platelets الصفائح الدموية.

– Hgb الهيموجلوبين.

– Glucose جلوكوز السكر.

– Creatinine كرياتنين.

– Uric Acid حمض اليوريك.

– Plasma Urea يوريا الدم.

– Calcium كالسيوم.

رموز التحاليل الطبية و معدلاتها الطبيعية

– E.S.R (Erythrocyte Sedimentation Rate: يعني سرعة ترسب الدم.

– BT (Bleeding Time: هذا التحليل يقاس وقت تجلط الدم.

– G6PD (Glucose 6 Phosphate Dehydrogenase): هذا اسم انزيم معين وقلة الأنزيم تسبب أنيميا.

-HDL: يعني الكوليسترول الجيد.

– LDL : يعني الكوليسترول السيىء.

– TG (Triglycerides): الدهون الثلاثيه.

– Proteins: البروتينات.

– Globulin: يعني الجلوبيولين.

– Ferritin: هذا الحديد يخزن بعضلات الجسم.

– PH : يعني الأس الهيدروجيني للدم.

– Enzymes : يعني الإنزيمات.

– Thyroxine او T4: يعني هرمون الغدة الدرقية.

– Parathyroid Hormone: هورمونات الغدة-درقية.

– Catecholamines: هرمونات الغدة الكظرية.

– Testosterone: الهرمونات التناسلية الخاص بهرمون الذكورة.

– LH: هذا هرمون يعمل على تحريض إفراز هرمون الإستروجين.

– FSH: مفيد لنمو الحيوانات المنوية.

-BHCG: هذا اختبار حمل.

– PRL: هذا يعني هرمون الحليب.

– GH: يعني هرمون الغدة النخامية.

– Glucagon: يعني الجلوكاجون.

– Renin: يعني هرمونات الكلية.

– Erythropoietin: هذا الهرمون يتحكم بتصنيع كريات الدم الحمراء، وهذه بعض من تائج ترجمة التحاليل الطبية.

المعدلات الطبيعية للتحاليل

– Glucose Fasting سكر الدم70 – 110 mg %

– Urea البولة الدموية 15 – 45 mg %

– Creatinine كرياتنين المصل < – 1.2 mg %

– Uric Acid حمض البول < – 7 mg %

– Cholesterol الكولسترول < 200 mg %

– Triglyceride الشحوم الثلاثية < 200 mg %

– HDL الكولسترول العالي الكثافة > 55 mg %

– LDL الكولسترول المنخفض الكثافة < 110 mg %

-ALP الفوسفاتاز القلوية 21 – 92 u/l

– Bilirubin Tot الكلي البيليروبين < – 1.2 mg %

– Direct المباشر < 0.3 mg %

– T. Proteins البروتين الكلي 6 – 8 mg %

– Albumin الألبومين 3.8 – 4.6 mg %

– Phosphorus الفوسفور 2.5 – 5 mg %

– Sodium الصوديوم 133 – 146 meg/l

– Potassium البوتاسيوم 3.8 – 5.4 meg/l

– Magnesium المغنزيوم 1.6 – 2.55 mg %

– Iron الحديد 60 – 160ug . %

– T.I.B.C السعة الرابطة 250 – 400 ug . %

– D. xylose الديكسيلوز > 19 mg . %

– Calcium الكالسيوم 8.8 – 10.2mg %

– Bleeding Time مدة النزيف 1 – 5 min

– Coagulation Time زمن التخثر 5 – 10 min

– Prothrombin Time مدة التجلط 80- 100 %

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فهم اختبارات الدم الشهيرة

تحليل CBC

– يعد فحص الدم الكامل (CBC) من أكثر اختبارات الدم شيوعًا التي يتم تحليلها في المختبر الطبي ، و يقيس CBC أكثر أنواع الخلايا والعناصر شيوعًا في دمك ، مثل خلايا الدم الحمراء (RBC) ، وخلايا الدم البيضاء (WBC) ، والصفائح الدموية. تحتوي كرات الدم الحمراء على الهيموغلوبين الذي يحمل الأكسجين إلى جميع خلاياك ، في حين أن كرات الدم البيضاء جزء من نظام المناعة لديك وتساعد على تدمير الكائنات الحية الدقيقة مثل الفيروسات والبكتيريا والصفائح الدموية الفطرية تساعد الجسم على تكوين جلطات دموية.

– انخفاض عدد الهيموغلوبين (قيمة Hb 12-16) هو جزء من خلايا الدم الحمراء يشير إلى فقر الدم الذي يمكن أن يسبب نقص الأكسجة (عدم وصول كمية كافية من الأكسجين إلى الأنسجة) ، على الرغم من أن الكثير من كرات الدم الحمراء (تسمى كرات الدم الحمراء) قد تشير إلى مرض نخاع العظم.

– قد يشير انخفاض عدد كرات الدم البيضاء (تسمى قلة الكريات البيض) إلى مشكلة في نخاع العظم أو تأثير جانبي محتمل من تناول الأدوية – وهي مشكلة شائعة أثناء خضوعك للعلاج الكيميائي للسرطان. من ناحية أخرى ، يشير ارتفاع عدد كرات الدم البيضاء (يُطلق عليه الكريات البيضاء) عادة إلى أنك تقاوم العدوى.

– نطاقات RBC العادية مختلفة بين الجنسين. الرجال لديهم كرات الدم الحمراء 20-25 ٪ لأنها تميل إلى أن تكون أكبر حجما وأكثر الأنسجة العضلية ، الأمر الذي يتطلب المزيد من الأوكسجين.

تحليل الكوليسترول

– لوحة الكوليسترول (وتسمى أيضا لوحة الدهون). تساعد ألواح الكوليسترول في تحديد خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية ، مثل تصلب الشرايين والنوبات القلبية والسكتة الدماغية. يشتمل ملف الكوليسترول / الدهون على قياسات لإجمالي الكولسترول في الدم (بما في ذلك جميع البروتينات الدهنية في دمك) والكوليسترول البروتين الدهني عالي الكثافة والكوليسترول البروتين الدهني منخفض الكثافة (LDL) والدهون الثلاثية التي تحتوي على الدهون. عادة ما يتم تخزينها في الخلايا الدهنية.

– من الناحية المثالية ، يجب أن يكون إجمالي الكوليسترول لديك أقل من 200 ملغ / ديسيلتر ويجب أن يكون لديك نسبة مواتية من HDL (النوع “الجيد”) إلى LDL (النوع “السيئ”) الذي يقل عن 3.5: 1 لتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.