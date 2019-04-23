الفرق بين الاسترتش مارك والسيلوليت

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تؤثر علامات السيلوليت والامتداد على النساء والرجال في جميع أنحاء البلاد ، مما يسبب مشاكل الجسم. أكثر من 90 ٪ من النساء لديهم السيلوليت و 80 ٪ من النساء لديهم علامات التمدد. على الرغم من أن كلاهما يمكن أن يسبب مشاكل في الثقة بالنفس ، ولكن كلاهما غير ضار ، إلا أنهما مختلفان إلى حد ما ولهما أسباب وعلاجات مختلفة.

شكل السيلوليت وعلامات التمدد وأماكن تواجدهما

السيلوليت يتجلى كجلد باهت ، خاصة على الفخذين والأرداف والوركين والبطن. تعاني النساء من السيلوليت أكثر من الرجال ، لكن كلا الجنسين قد يصاب بالمشكلة. علامات التمدد ، التي يشار إليها طبيا باسم الخطوط ، هي خطوط بادئة على الجلد تظهر في أغلب الأحيان على البطن والثدي والذراعين العلويين والأرداف والفخذ. تبدأ علامات التمدد عادةً باللون الوردي أو الأحمر أو الأرجواني ثم تتلاشى إلى اللون الأبيض وتنمو بشكل يشبه الندبة مع مرور الوقت.

سبب الاصابة بعلامات التمدد والسيلوليت

يتم ربط جلدك لعضلاتك بأسلاك النسيج الضام. بين بشرتك وعضلاتك تكمن طبقة من الدهون. يتطور السيلوليت عندما تتراكم الخلايا الدهنية تحت الجلد وتدفع ضد الجلد بينما تهبط الحبال الضامة. هذا يتسبب في انتفاخ يخلق المميزة المميزة من السيلوليت. كما يوحي الاسم ، تتطور علامات التمدد نتيجة التمدد السريع للجلد

الفرق بين السيلوليت وعلامات التمدد

علامات التمدد تقدم نفسها كخطوط حمراء أو أرجوانية أو علامات في الجلد. هذه الشرائط البادئة على بشرتك تتلاشى تدريجيا إلى اللون الأبيض / الفضي مع مرور الوقت. تظهر بشكل عام على الفخذ الداخلي أو الإبط أو البطن أو الثدي أو الأرداف أو الظهر.

السيلوليت هو تقشير الجلد الذي يحدث في الغالب عند النساء ولكن يمكن أن يؤثر على الرجال. يحدث هذا التأثير الناجم عن التموج بشكل عام على الفخذين العلويين والأرداف والوركين والبطن.

أسباب وجود السيلوليت

يتطور السيلوليت في طبقة الدهون الموجودة بين الجلد والعضلات. عندما تتراكم الخلايا الدهنية ، فإنها تضغط على الجلد ، في حين تتناقص حبال العضلات. هذا يخلق التقسيم في السطح.

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يمكن أن يحدث السيلوليت كنتيجة لزيادة الوزن أو نمط الحياة المستقرة أو استخدام حبوب منع الحمل أو حتى الإجهاد. هناك أدلة تشير إلى أنه يمكن أن يكون وراثيًا أيضًا. في حين أن أكثر شيوعًا في الأفراد الذين يعانون من زيادة الوزن ، يمكن لأي شخص أن يتأثر به.

أسباب علامات التمدد

تحدث علامات التمدد عندما تحاول بشرتك التكيف مع جسمك. بينما ينمو جسمك أو يتغير بسرعة ، لا يمكن دائمًا أن تنمو بشرتك بسرعة كافية بحيث تمتد. هذا يؤدي إلى انهيار الكولاجين ويكشف الأوعية الدموية التي تضررت ، مما تسبب في ظهور ندوب بادئة.

تشمل الأسباب الشائعة لعلامات التمدد زيادة الوزن والحمل وكمال الأجسام حيث يتغير جسمك أو ينمو بسرعة. كما يمكن أن يكون سبب الإفراط في إنتاج بعض الهرمونات.

علاج السيلوليت وعلامات التمدد

قد يكون من الصعب التخلص تمامًا من علامات السيلوليت أو التمدد. مع فقدان الوزن من السيلوليت يمكن أن يساعد جنبا إلى جنب مع بعض كريمات وفيتامين E والعلاجات لتهدئة البشرة وتوفير طبقة أكثر توازنا. هناك علاجات الليزر التي على الرغم من ارتفاع تكلفة شهدت بعض النتائج الجيدة.

علاج علامات التمدد مشابه بشكل معقول. من خلال الحفاظ على نمط حياة صحي ، يمكنك تعزيز مرونة بشرتك الطبيعية ومنع علامات التمدد. يمكن استخدام الكريمات والزيوت التي تحتوي على فيتامين E والأحماض الدهنية للمساعدة في إصلاح الجلد ولكن للحصول على أفضل النتائج ، ستحتاج إلى استخدام العلاج أو الجراحة بالليزر.

يمكن أن يكون لكل من علامات السيلوليت وعلامات التمدد تأثير كبيرا على الثقة بالنفس وفي شكل الجسم ، وعلى الرغم من انخفاضها بمرور الوقت ، هناك خيارات متاحة لتسريع العملية. تذكر دائمًا أنه يمكن أن يكون هناك آثار جانبية .

أسباب أخرى للسيلوليت وعلامات التمدد

علم الوراثة هو العامل الأكبر في تحديد ما إذا كنت تطور السيلوليت أم لا ، على الرغم من أن العوامل الأخرى تلعب دوراً. زيادة الوزن يمكن أن تجعل السيلوليت أكثر وضوحًا ، على الرغم من أن الأفراد النحيفين قد يعانون من السيلوليت أيضًا. تشمل العوامل الأخرى التي تسهم في السيلوليت أسلوب حياة مستقر والتوتر واستخدام حبوب منع الحمل. تحدث علامات التمدد عادة نتيجة لزيادة الوزن أو فقدانه بشكل كبير ، وليس الوراثة. الحمل هو سبب شائع لعلامات التمدد ، وكذلك السمنة. في بعض الحالات ، قد تكون علامات التمدد ناتجة عن أدوية أو أمراض الغدة الكظرية.

علاجات أخرى للسيلوليت وعلامات التمدد

في حين أنه من الممكن تقليل ظهور كل من علامات السيلوليت وعلامات التمدد ، إلا أنك قد لا تكون قادرًا على التخلص من الشروط تمامًا. يمكن أن يساعد فقدان الوزن في تقليل ظهور السيلوليت ، على الرغم من أن الليزر والعلاج بالترددات الراديوية هي الخيارات الطبية الواعدة. يُعتقد أن الريتينول الموجود في كريمات السيلوليت يطفو على السطح ويثخن البشرة ، مما يقلل من المظهر المخفّف ، في حين يُعتقد أن المكونات مثل الكافيين و الأمينوفيلين تعزز تحلل الدهون. كما هو الحال مع السيلوليت ، العلاج بالليزر وكريمات الريتينول الموضعية هي خيار لعلاج علامات التمدد.