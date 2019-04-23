استئصال ورم 16 كيلوجراما من بطن فتاة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أطباء يستأصلون ورما في حجم البطيخة من بطن فتاة
استأصل فريق طبي ورما يزن 16 كيلوجراما من بطن مراهقة بعد شكوتها من ألم مبرح، بالتزامن مع عدم نزول الدورة الشهرية.
وذكرت شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية أن الفتاة، 16 عاما، لم يذكر اسمها، خضعت للعلاج في مستشفى سارين بمدينة بنجاب الهندية، موضحة أن الورم يشبه البطيخة من حيث الحجم.
وقال والد الفتاة، رافيداربال سينج، إن الأطباء منحوا ابنته "حياة جديدة" بإزالة هذا الورم، الذي لم يكن سرطانيًا، موضحا أن ما عانت منه يعرف بـ"تكيسات المبايض".
وتكيسات المبايض عبارة عن أكياس أو جيوب ممتلئة بالسوائل داخل المبيض أو على سطحه الخارجي، ورغم أن عددا كبيرا من السيدات يصبن بها، فإنه في معظم الحالات يكون غير مؤلم أو ضار، ويختفي من تلقاء نفسه في غضون أشهر قليلة.
لكن بالنسبة للتكيس أو الورم الكبير في مبيض هذه المراهقة الهندية، يمكن أن يؤدي إلى الشعور بألم الحوض أو الامتلاء أو الثقل في البطن أو الانتفاخ.
ومن العوامل التي تزيد خطر الإصابة بهذا النوع من التكيسات والأورام: المشكلات الهرمونية، التهاب بطانة الرحم، التهاب الحوض أو التكيسات السابقة.
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