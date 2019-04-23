انت الان تتابع موضوع اكثر الفواكه سعرات حرارية والذي كتبت بواسطة ياسمين عمرو - والان ندخل في التفاصيل

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تعتبر الفاكهة من المواد الغذائية الأساسية في أي نظام غذائي صحي، لاحتوائها على العديد من الفيتامينات، والمعادن، ومضادات الأكسدة أيضاً، وتحتوي على معدل من السكريات الطبيعية المفيدة، وتعتبر الفاكهة ملكة الأطعمة لأنها تحتوي على سعرات حرارية أقل وفائدة أعلى من باقي الأطعمة.

القيمة الغذائية للفواكه

– بعض أنواع الفاكهة تحتوي على كميات كبيرة من الألياف والماء، فتأخذ وقت أطول حتى تهضم فتعطي شعورًا بالشبع لمدة أطول، كما أن الألياف تقوم بتنظيم حركة الأمعاء وتقلل الكولستيرول وتعمل على تقليل سرعة امتصاص الجلوكوز، مما يساعد على تنظيم مستوى السكر في الدم.

– الفواكه ذات الألوان البنفسجي والأزرق والأحمر والبرتقالي والأصفر هي التي تحتوي على النسبة الأكثر من الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة وفيتامين C وفيتامين E والزنك.

– بعض الأنواع من الفاكهة تساعد في الوقاية من بعض أنواع السرطان.

السعرات الحرارية

هي وحدة قياس الطاقة الحرارية، التي يحتاجها الجسم حتى يقوم بوظائفه من أبسط الأنشطة الحيوية إلى أثقل الأنشطة التي يقوم بها الإنسان بشكل طبيعي فيقوم عن طريقها بإحراق المواد الغذائية التي تختلف في مقدار الطاقة التي تنتجها على ما تحتويه العناصرالغذائية من كربوهيدرات وبروتينات ودهون

السعرات الحرارية وعلاقتها بالوزن

جسم كل شخص يحتاج إلى كمية معينة من السعرات الحرارية حتى يتجنب زيادة الوزن لذلك يجب الالتزام بالأطعمة الصحية التي تحتوي على سعرات حرارية قليلة والابتعاد عن الأطعمة التي تحتوي على سعرات حرارية عالية

السعرات الحرارية القليلة في الفواكه

للفواكه دور كبير في الوقاية من الأمراض وأيضاً دور كبير في خفض الوزن وثباته، لأن الفاكهة لها دوركبير في ملء المعدة فعند تناول كمية قليلة منها تعطي شعور بالشبع لأنها تحتوي على الماء والألياف، لذلك الفواكه ذات السعرات الحرارية القليلة تساعد على خسارة الوزن

السعرات الحرارية المرتفعة في الفواكه

الفواكه ذات السعرات الحرارية العالية لها دور كبير في اكتساب الوزن، لمن يعانون من النحافة فبعض الفواكه تحتوي على نسبة سكريات عالية وألياف أقل لذلك تساعد على زيادة الوزن

أكثر الفواكه ذات سعرات حرارية عالية

– الأفوكادو

الافوكادو من الفواكه التي تحتوي على نسبة عالية من الفيتامينات والمعادن وسعرات حرارية عالية، وتوجد في الثمرة التي تزن 200 جرام حوالي 322 سعرة حرارية، و29 جرام دهون و 17 جرام ألياف، وهذه الفاكهة.

– الموز

يحتوي على سعرات حرارية عالية، ويساعد على ترفع مستوى الهيموجلوبين في الدم، فالموزة الواحدة بها 105 سعر حراري.

– الفواكه المجففة

وهي الزبيب والمشمشية والقراصية أو ما يطلق عليه ياميش رمضان يحتوي كل نوع منهم على سعرات حرارية عالية، وأيضاً على مضادات الأكسدة والفيتامينات والمعادن.

– المانجو

فهي غنية بالسعرات الحرارية العالية وتحتوي على نسبة عالية جداً من السكريات فالحبة الواحدة متوسطة الحجم منها تحتوي على 138 سعر حراري.

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– التين

التين هو من أكثر الفاكهة ذات السعرات العالية فالواحدة الصغيرة منها تحتوي على 58 سعر حراري.

– العنب

الطازج أعلى سعرا حراري بين الفاكهة يحتوي فالكوب الواحد من العنب يحتوي على 104 سعرة حرارية.

– فاكهة جوز الهند

تحتوي على نسبة عالية من السعرات الحرارية فيوجد بها حوالي 187 سعرة حرارية للجسم، لأنها غنية بالسكر.

الفواكه المجففة الأكثر سعرات حرارية

– التين المجفف تحتوي كل 100 جم على 288 سعر حراري.

– مشمش مجفف يحتوي كل نصف كوب على 169 سعر حراري.

– أنجاص مجفف يحتوي كل نصف كوب على 113 سعر حراري.

– العنب المجفف “الزبيب” يحتوي كل نصف كوب 109 على سعر حراري.

الفواكه المعلبة الأكثر سعرات حرارية

– مشمش معلب مع شرابه يحتوي كل نصف كوب على 111 سعر حراري

– كوكتيل الفواكه مع شراب السكر المتواجد معها تحتوي كل نصف كوب على 94 سعر حراري

– كرز معلب مع شراب السكر تحتوي كل نصف كوب على 107 سعر حراري.

– خوخ معلب مع الماء والسكر تحتوي كل نصف كوب على 95 سعر حراري.

– كمثرى معلبة مع ماء و سكر تحتوي كل نصف كوب على 94 سعر حراري.

– أناناس معلب مع ماء و سكر تحتوي كل نصف كوب على 100 سعر حراري.

السعرات الحرارية للفواكه

– تفاحة متوسطة 81 سعر حراري

– حبة مشمش متوسطة 17 سعر حراري

– موزة متوسطة 105 سعر حراري

– حبة تين واحدة 37 سعر حراري

– حبة جريب فروت 58 سعر حراري

– 10 حبات كرز 49 سعر حراري

– نصف كوب عنب 53 سعر حراري

– حبة جوافة 45 سعر حراري

– حبة كيوي 46 سعر حراري

– نصف حبة مانجا 68 سعر حراري

– حبة برتقال 62 سعر حراري