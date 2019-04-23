شكرا لقرائتكم خبر عن هيلث نيوز: الهليون أفضل خضراوات الربيع اللذيذة.. تعزز صحة الأمعاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الهليون هو نبات ربيعى رائع يمكن أن يكون طبقًا جانبيًا لذيذًا مع الطعام، وهو أكثر من مجرد لذيذ، فالهليون يعد رائعًا لصحة الجهاز الهضمي أيضًا.

ووفقاً للموقع الطبى الأمريكى “HealthDayNews” فأوضح فريق من خبراء التغذية الأمريكيين أن الهليون يغذى البكتيريا المفيدة التى تعيش فى أمعائك، وهذه البكتيريا الجيدة هى المسئولة عن كل شيء من الإشارة إلى الجهاز المناعي والحفاظ على الهضم، وإنتاج فيتامينات B الحيوية.

وهناك بعض الفوائد الصحية للهليون، وتشمل:

1- خفض فرص الإصابة بالعيوب الخلقية للمواليد

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تنصح النساء الحوامل عموماً بتناول مكملات حمض الفوليك، نظراً لما لهذه من قدرة على حماية الأم والجنين من خطر الإجهاض أو الإصابة بالعيوب الخلقية فى الجهاز العصبي للجنين.

ويعد الهليون أحد أفضل المصادر الطبيعية لحمض الفوليك. وظهرت في وقت سابق دراسة أشارت إلى أن مستويات حمض الفوليك لدى الأب كذلك قد يكون لها دور كبير فى ولادة جنين سليم.

2- مكافحة بالاكتئاب

قد يلعب حمض الفوليك (الذى يحتوى الهليون على نسبة عالية منه) دوراً كبيراً فى منع الإصابة بالاكتئاب.