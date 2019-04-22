شكرا لقرائتكم خبر عن استشارية توضح 9 أسباب لـ«احمرار العيون» والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أوضحت الدكتورة هدى الغدير، استشارية طب وجراحة العيون بمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون، عدة أسباب وراء احمرار العيون.
وأشارت “الغدير” على “تويتر” أن من أسباب احمرار العيون، التهاب الملتحمة وهي الأكثر شيوعاً، وحساسية العين، والتهاب القرنية، والتهاب القزحية (الصلبة)، وارتفاع ضغط العين الحاد.
ومن بين تلك الأسباب: بعض قطرات العين، جفاف العين والتهاب الأجفان، ودخول جسم غريب في العين، ونزيف أسفل الملتحمة.
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