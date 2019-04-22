دراسة: أغطية الفراش غير الملائمة أحد أسباب وفاة الرضع

حذرت دراسة أمريكية حديثة من تزايد معدلات وفيات الرضع بسبب حالات الاختناق العرضي، والتي تحدث بسبب أغطية الفراش غير الملائمة، ونوم الرضيع مع الكبار على سرير واحد، وغيرها من ممارسات النوم غير الآمنة.

وذكرت دراسة نشرتها دورية "طب الأطفال"، الإثنين، أن من بين 250 حالة وفاة بالاختناق كان نحو 70% من الحالات بسبب بطانيات أو وسائد أو أغطية فراش ناعمة سدت مجاري الهواء للرضع، ووقعت نصف هذه الوفيات في سرير غير ملائم لهم حيث كانوا ينامون على بطونهم.

وأشارت إلى أن ما يقارب من 20% اختنقوا عندما وضع شخص ما كان يقاسمهم السرير قدمه فوقهم، وتوفي نحو 12% عندما كانت وجوههم مثبتة على المراتب.

واعتمدت الدراسة على بيانات فترة امتدت بين 2011 إلى 2014 متوفرة في سجل مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية من الوفيات في 10 ولايات أمريكية.

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وقال الدكتور فيرن هوك، وهو مؤلف مشارك بالدراسة وخبير في وفيات الرضع بجامعة فرجينيا، في تقرير نشره موقع الجامعة بالتزامن مع نشر الدراسة: "إن هذه الوفيات يمكن الوقاية منها تماما، إنها النقطة الأكثر أهمية".

وأوضحت الدكتورة راشيل مون، أستاذة طب الأطفال بجامعة فرجينيا غير المشاركة في الدراسة إن النتائج ليست مفاجئة، مشيرة إلى أنها تتحدث كل يوم مع أولياء أمور فقدوا أطفالهم بسبب الاختناق العرضي.

وأضافت: "لقد ظنوا أنهم يقومون بالأمر الصحيح عندما كانوا ينامون مع أطفالهم، ولم يشعروا بخطأ ما فعلوه إلا عندما فقدوا طفلًا".

وأشارت إلى أن كثيرا من الأمهات يبلغونها بأن تقاسم السرير مع الطفل مهم من أجل الرضاعة الطبيعية، وهو شائع في بعض الأسر بسبب التقاليد الثقافية، ولكنه قد يكون سبباً للوفاة".